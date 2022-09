La décision de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) de renouveler ou non les mandats de dépôt, de l’ex premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et ses anciens ministres, a été reportée pour le mercredi 28 septembre 2022.

Depuis le 6 avril dernier, Ibrahima Kassory Fofana et ses anciens ministres Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui, respectivement ministre de la défense nationale et de l’environnement croupissent à la maison centrale de Coronthie. Cette procédure en cours devrait être la cause de leur libération ou les maintenir en prison pour une période supplémentaire de 4 mois.

La décision était attendue ce mardi 27 septembre, pour Kassory Fofana et Oyé Guilavogui, mais tel n’a pas été le cas. Selon Me Salifou Béavogui, ce report est dû à l’absence du président de la chambre d’instruction en charge de ces dossiers.

Il faut rappeler que ces anciens ministres sont poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics.