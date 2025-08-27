Une délégation gouvernementale conduite par la ministre de la Promotion féminine, de l’enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Daffé, accompagnée de la gouverneure de Conakry, la générale M’mahawa Sylla, s’est rendue ce lundi au chevet des victimes du glissement de terrain survenu à Manéah, dans la préfecture de Coyah.

Du centre hospitalier préfectoral de Coyah à l’hôpital de l’Amitié sino-guinéen de Kipé, la délégation est venue transmettre la compassion et la solidarité des autorités aux blessés.

« Depuis que ce drame est arrivé, les Guinéens se sont montrés solidaires. Toute la nation est mobilisée pour soutenir les victimes », a déclaré la gouverneure M’mahawa Sylla.

La ministre Charlotte Daffé a, de son côté, rappelé le devoir des autorités de s’assurer que les personnes touchées bénéficient d’une prise en charge adéquate.

« En tant qu’autorité, il est de notre devoir de venir nous enquérir de l’état de santé de nos compatriotes et de veiller à ce que tous les blessés admis dans les différentes structures sanitaires soient bien suivis », a-t-elle affirmé au micro de la RTG.

Elle s’est également voulue rassurante quant à l’évolution de l’état de santé des blessés :

« Tous les malades que nous avons vus sont stabilisés. Il n’y a pas de risque, sauf si Dieu en décide autrement », a déclaré la ministre.

Les familles endeuillées et les proches des victimes saluent cette attention.

« Vraiment, je suis très reconnaissant envers les autorités pour leur soutien », a confié le sergent-chef Mory Konaté, qui a perdu cinq membres de sa famille dans le drame et dont cinq autres proches sont encore hospitalisés à Coyah et à l’hôpital sino-guinéen.

Au-delà des décès et des blessés, un nombre important de sinistrés a été pris en charge dans l’enceinte de l’école militaire de Manéah, où ils sont accueillis depuis le jour du drame.