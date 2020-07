En Afrique, en particulier sur Internet, il y a beaucoup de publicité de différents bookmakers. Mais il est très difficile de comprendre quelle entreprise mérite vraiment l’attention. Nous espérons que cette sélection vous aidera à choisir le bon bookmaker et à gagner de l’argent.

Notre classement de bookmakers africains 2020 a été fait sur la base du nombre maximum de paramètres. Nous avons comparé la fiabilité, les paris, les cotes, les paiements, l’enregistrement, la qualité du site officiel, les applications, les bonus.

1xBet

1xBet est une entreprise populaire qui a un taux élevé sur différents sites. Les utilisateurs notent la commodité du site, une application 1xBet rapide sous différents systèmes d’exploitation, un grand nombre de paris différents – des sports ordinaires aux matchs virtuels.

Spécificités:

Date de fondation: 2007;

Dépôt minimum: 1 $;

Recharge / Retrait: cartes bancaires, opérateurs mobiles, systèmes de paiement, crypto-monnaie, cartes prépayées;

Bonus: 100 $ pour le sport ou 1500 euros pour le casino;

Licence: Curaçao;

Service d’assistance de qualité: chat en ligne, hotline, adresses e-mail;

Cotes élevées;

Large gamme de paris;

Paris sur eSports;

Le bookmaker offre également une énorme sélection de différentes promotions en plus du premier dépôt – bonus sur les paris combinés, sur les paris perdus, sur les mises via Telegram, ainsi qu’un certain nombre de promotions sur la section des jeux de casino. Ici aussi, tout le monde peut regarder des matchs en streaming et utiliser la fonction de cashout pour réduire les pertes. Pour faire un compte, 4 modes sont proposés, y compris l’inscription en un clic.

Sportcash

Le bookmaker Sportcash ivoirien suit 1xBet et en fait, c’est une agence fiable avec de bonnes listes à parier en direct et prématch et de bonnes cotes. Le site lui-même est assez simple, il y a des paris sur divers événements, ainsi que sur l’eSport et le sport virtuel qui a une section séparée. Vous pouvez recharger le compte de n’importe quelle manière pratique. Il y a aussi un support cool qui aidera à comprendre toutes les questions.

Les amateurs de paris mobiles peuvent télécharger l’application Sportcash sous Android qui facilite le jeu en ligne.

Spécificités:

Mise minimum: 400 F CFA.

Recharge / Retrait: Orange Money, Moov Money, MTN Mobile Money, UBA;

License: concession accordée à la LONACI en Côte d’Ivoire;

Calendrier et résultats des matchs en listes pdf;

Réseaux sociaux: Facebook, Twitter, Instagram;

Beaucoup de salles à parier;

Sportcash propose à ses clients des paris sur 23 sports. Les championnats populaires et les événements sportifs mineurs sont présentés ici. Les cotes d’avant-match sont faibles. Pour placer un pari, il suffit de passer 10 minutes. Il y a aussi une section avec des paris en direct.

Malheureusement, le bookmaker n’a pas présenté de telles fonctions comme le streaming et le cashout. Pas de jeux de casino et même pas de bonus pour le moment.

Betmomo

Betmomo est un bookmaker populaire en Afrique. Il a donc une bonne sélection de paris en direct et prematch, de bonnes cotes et une interface conviviale. Encore ici, cool service client. Ils sont prêts à répondre rapidement à toutes les questions via live chat.

Spécificités:

Date de fondation: 2014;

Recharge / Retrait: Orange money, Visa, Bewallet, Ligdicash, MTN;

Bonus: possibilité d’augmenter les cotes jusqu’à 10%;

Service d’assistance de qualité;

Application mobile pour Android ;

Paris sur eSports;

Casino / Casino en ligne;

Lotto TV;

Paris financiers;

Sports virtuels;

Multi-vue des matchs;

Dans le bookmaker Betmomo, vous pouvez parier en ligne sur des sports tels que le football, le hockey, le baseball, le volley-ball, MMA, etc. Sur le site, il y a une large gamme d’événements, les utilisateurs ont la possibilité de mettre en mode live et de rechercher des événements pour les matchs à venir dans l’onglet “Calendrier”. Ainsi, vous ne manquerez pas le bon jeu.

Si vous voulez minimiser la perte et augmenter le solde sans faire de dépôt, utilisez la fonction Cash Out. Vous trouverez une application gratuite et rapide chez ce bookmaker pour rendre des choses plus faciles.

Premier Bet

Premier Bet est l’un des meilleurs bookmakers d’Afrique. La marque a une large liste de paris sur divers sports, ainsi que sur l’eSport. Les cotes sont élevées, le service d’assistance répond toujours rapidement et aide à résoudre tous les problèmes. La gamme du prematch et live est bonne.

Il y a aussi une interface conviviale, beaucoup de commentaires positifs et une licence pour le travail. Pour les nouveaux joueurs, divers bonus et freebets sont fournis.

Spécificités:

Dépôt / Retrait: Voucher, Orange Money, Wari, Free Money, MTN;

Bonus: 400 % sur les jeux de casino;

Licence;

Identification simplifiée;

Application mobile pour Android;

Service d’assistance de qualité;

Paris sur l’eSport;

Club de fidélité;

Jackpot;

Lotto.

Dans le bookmaker Premier Bet, vous pouvez parier sur le football, la boxe, le golf, la lutte et ainsi de suite. Afin de faire un pari à long terme, vous pouvez consulter tous les événements sur le site ou via l’application. Sélectionnez l’équipe sur laquelle vous voulez parier, évaluez ses chances de gagner et entrez le montant de la mise. Pour choisir la bonne stratégie, utilisez les statistiques. Les paris en live sont suivis d’une visualisation graphique des matchs.

CongoBet

Si vous êtes intéressé par le football et que vous souhaitez commencer à gagner beaucoup d’argent, vous devriez essayer de parier dans l’un des meilleurs bookmakers jeunes — Congobet.

Allez sur le site et consultez l’interface: ici vous pouvez faire des paris de tout type, ainsi qu’en direct. Pour commencer, faites votre compte personnel et rechargez-le via un paiement mobile.

Pour faire le premier pari, il est nécessaire d’étudier les résultats des rencontres précédentes, la composition de l’équipe qui sont présentés en pdf listes sur le site ou dans Congo Bet l’application.

Lorsque vous entrez le montant du pari, le service calcule automatiquement vos gains en cas de succès du jeu.

Spécificités:

Dépôt / Retrait: Airtel Money, MTN Mobile Money;

Bonus sur le pari combiné;

Licence;

Application mobile pour Android;

Service d’assistance de qualité;

Bonnes cotes;

Sélection sportive classique;

Jackpot;

Vous pouvez retirer de l’argent en quelques minutes. Il y a aussi un sport virtuel à parier et une excellente application pour Android.

La société a mis en œuvre la possibilité d’assurer le pari, de sorte que vous pouvez exclure la perte d’argent en cas d’échec du match en utilisant le service de Cashout.

Ce sont des bookmakers qui sont les plus respectés parmi toute la communauté de paris. Peut-être avez-vous votre opinion sur l’une de ces sociétés. Partagez avec nous dans les commentaires.