Un mois après leur immersion à l’intérieur du pays, les membres du gouvernement ont initié des sorties médiatiques afin de communiquer sur leur aventure, initiée par le président de la transition. Ce lundi, trois ministres étaient en face de la presse, à cet effet.

En compagnie de ses collègues des départements de la pêche, de la jeunesse et sports, Alpha Soumah, a fait l’Etat des lieux des constats concernant son domaine, dans les différentes villes sillonnées, lors de ces séjours.

«A l’intérieur du pays, tous les moyens n’étaient pas réunis pour que nos cadres puissent travailler. Donc nos structures avaient mal à fonctionner. Les problèmes là sont récurrents, que ce soient en Haute Guinée ou en Moyenne Guinée. Il faut savoir que les temps ont changé. Il y a des statuts qui ont changé. Donc, on discute sur place et on essaye de trouver des intérimaires, le temps qu’on prenne des dispositions à travers des décrets pour remplacer les membres de certaines équipes», a souligné Alpha Soumah, ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat.

Dans le domaine du tourisme, le ministre Soumah a également signalé des manquements : «On a travaillé avec l’équipe sur place, c’est-à-dire les cadres relevant des trois secteurs. La même chose pour l’étape de Labé. Malgré les rapports qu’on nous envoie, il y a un manque criard d’infrastructures sur place. Parce que nous avions implanté de cabanes pour que les gens puissent passer quelques jours. Mais tout cela n’était pas fonctionnel. Il y a l’hôtel tourisme à Labé par exemple, aussi qui est occupé mais qui n’est pas dans les normes. Le contrat a été passé, pas, par nous, mais par l’habitat. Donc cela n’est pas normal. On a trouvé cette situation sur place, et on a rappelé à l’ordre.»