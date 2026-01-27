Face aux informations relayées ces derniers jours dans certains médias faisant état d’une possible dégradation de l’échangeur Paul Kagamé, situé au rond-point de Kagbelen, le ministère des Infrastructures et des Travaux Publics (MITP) est monté au créneau pour rassurer l’opinion publique. Dans un communiqué publié ce lundi, le département ministériel affirme qu’il n’existe « Aucun risque d’effondrement» de l’ouvrage, inauguré en avril 2023.

Afin d’évaluer l’état réel de l’infrastructure, une mission d’inspection technique conjointe a été dépêchée sur le terrain. « Le Ministère des Infrastructures et des Travaux Publics (MITP) informe l’opinion publique qu’à la suite d’informations relayées dans la presse concernant l’état de l’échangeur Paul Kagamé de Kagbelen, une mission d’inspection technique conjointe a été menée sur le terrain. »

Selon les conclusions rendues par cette équipe d’experts, les dégradations constatées ne remettent nullement en cause la solidité de l’ouvrage. « Les constats établis confirment que les dommages observés sont limités et superficiels, causés principalement par des véhicules hors gabarit. Aucun risque d’effondrement ni de danger structurel n’a été identifié. L’échangeur demeure sûr et pleinement fonctionnel pour les usagers respectant les règles de circulation. »

Toutefois, pour prévenir toute détérioration future et renforcer la sécurité des usagers, le MITP annonce la mise en œuvre de plusieurs mesures correctives. « Afin de renforcer la sécurité et préserver durablement l’ouvrage, le MITP envisage : L’installation de portiques de limitation de hauteur ; Des réparations ciblées des zones concernées ; Le renforcement de la signalisation. »

Le ministère lance un appel pressant à l’endroit des transporteurs, des conducteurs d’engins lourds et de l’ensemble des usagers de la route, les exhortant au strict respect des normes en vigueur. « Le MITP appelle l’ensemble des usagers, transporteurs et conducteurs d’engins lourds au strict respect des gabarits autorisés, pour la sécurité de tous et la protection de nos infrastructures. »