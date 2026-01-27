Au lendemain de la reconduction de Bah Oury à la primature et de la publication de l’ossature du gouvernement, plusieurs voix s’élèvent pour formuler des propositions en vue de la formation de la nouvelle équipe. Parmi elles, Ibrahima Sory Diallo, président de l’ADC-BOC, qui plaide pour un gouvernement composé de cadres compétents.

Dans son intervention, il a rappelé que Bah Oury a été nommé Premier ministre à un moment où la situation sociopolitique en Guinée était tendue. « Il a essayé de trouver un équilibre entre les forces politiques d’un côté et la gestion de la transition », a-t-il souligné.

« Le résultat qui en est sorti a été favorable pour le président Mamadi Doumbouya, qui a pu poser ses ambitions concernant la continuité du système de gouvernance du CNRD », a-t-il ajouté. « C’est pourquoi, nous rappelons que la nomination de Bah Oury est une nomination de récompense. Et c’est ce que nous ne souhaitons pas pour les autres ministères », a-t-il précisé, exprimant ainsi ses attentes pour la nouvelle équipe gouvernementale. « On veut un gouvernement de technocrates, des cadres guinéens, même s’ils n’ont pas mouillé le maillot, mais qui peuvent offrir une alternative pour que la Guinée figure parmi les pays émergents », a-t-il plaidé.

Concernant l’ossature du gouvernement, Ibrahima Sory Diallo salue ce qu’il considère comme une rupture avec les anciennes pratiques. « Il faut noter qu’il y a certes des ajustements, mais ce qui compte, ce sont les personnes qui occuperont ces départements. Même si on a deux ministères dans un gouvernement, s’ils peuvent accomplir le travail que 30 ou 20 ministères pouvaient faire auparavant, c’est ce qui importe », a-t-il expliqué.

L’acteur politique a également évoqué les priorités pour le Premier ministre et son équipe. « C’est le développement, mettre la Guinée sur la voie de la réussite. Le CNRD a déjà commencé par la refondation des institutions. On verra ce que cela donnera avec ces institutions. Il faut œuvrer à l’ouverture de la Guinée au monde, car elle était auparavant fermée ou dominée par des multinationales peu diversifiées », a-t-il conclu.