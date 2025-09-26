Moins d’une semaine après le référendum constitutionnel du dimanche 21 septembre 2025, la Cour suprême de Guinée a rendu publics les résultats définitifs du scrutin.

Sans y apporter la moindre modification, la haute juridiction a entériné les chiffres diffusés le 23 septembre par le ministère de l’Administration du territoire.

La proclamation a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement, de présidents d’institutions républicaines ainsi que des membres de l’Observatoire national autonome de supervision du référendum (ONASUR). Le président de la Cour suprême, Fodé Bangoura, a lu la décision devant cette assemblée.

Dans son arrêt, la Cour a rejeté les recours d’annulation introduits par le Bloc Libéral (BL), dirigé par Faya Millimouno, et le Bloc pour l’Alternance en Guinée, jugeant leurs requêtes « non fondées ».

« Statuant publiquement en matière constitutionnelle, en premier et dernier ressort », a déclaré le président de la Cour, « article 1er : en la forme, déclare recevables les requêtes présentées par les partis politiques Bloc Libéral et Bloc pour l’Alternance en Guinée ; article 2 : au fond, rejette ces requêtes comme non fondées ; article 3 : proclame les résultats définitifs du référendum du 21 septembre sur le projet de constitution soumis au peuple guinéen. »

Selon les chiffres définitifs confirmés par la Cour suprême :

Électeurs inscrits : 6 768 458

Votants : 5 951 807

Suffrages exprimés : 5 746 327, soit un taux de 96,55 %

Taux de participation : 86,42 %

Vote en faveur du “Oui” : 5 135 951 voix, soit 89,38 %

Vote en faveur du “Non” : 610 376 voix, soit 10,62 %

Dans l’article 4 de sa décision, la Cour suprême a ordonné que l’arrêt soit notifié aux plus hautes autorités de l’État et publié sans délai au Journal officiel de la République.