Jean Baptiste Beavogui a lancé samedi 26 septembre 2020 à Conakry son parti politique dénommé « la Guinée de tous » GDT.

La naissance de ce parti politique s’inscrit dans le cadre de promouvoir la gouvernance démocratique et responsable , à assurer la gestion saine et transparente des ressources de la république selon son président .

« Le peuple de Guinée ne mérite plus de souffrir autant du fait de l’attitude à la fois irresponsable et cupide de ses dirigeants, nous avons l’obligation de devenir un modèle de réussite pour le continent Africain. Cette réussite passe inéluctablement par une gestion saine et transparente de la richesse nationale qui s’obtient entre autre par la lutte contre la corruption et l’impunité, la lutte contre le népotisme, l’ethnocentrisme, le clientélisme étatique ainsi que la mise en place d’institutions républicaines fortes et indépendantes qui constituent une pièce maîtresse de notre combat pour changement qui conditionne la réussite de notre mandat »

Le parti la Guinée de tous s’engage à promouvoir la gouvernance démocratique une fois à la tête du pays.

« Notre parti s’engage à mettre l’intérêt supérieur de la nation au dessus de tout, à respecter et à faire respecter la constitution de la république, à appliquer et à faire appliquer toute les lois de la république en tout temps et en tout lieu, à promouvoir la gouvernance démocratique et responsable, à assurer la gestion saine et transparente des ressources de la république, à moderniser et à moraliser l’administration nationale, à lutter contre la corruption sous toutes ces formes et punir les auteurs conformément à la loi, assurer la paix nationale et l’intégrité territoriale ».

Jean Baptiste Beavogui s’est exprimé sur la situation socio politique de la Guinée. Il constate des manquement dans le processus électoral en cour.

« Il y a énormément de manquement dans le processus, on parle de la constitution, on parle du fichier électoral, toutes ces choses ont été dénoncées par l’opposition afin que nous puissions aller à des élections transparentes et apaisées mais nous allons tout droit vers une crise parce que du côté de l’opposition comme du côté du parti au pouvoir pratiquement rien n’est réglé et nous allons continuer a bâtir sur des mauvais fondements et répéter les mêmes crises » affirme-t-il.

Poursuivant, le leader de cette nouvelle formation politique estime qu’il faut être patient afin d’obtenir une élection transparente et apaisée.

« Au lieu de se presser à faire des élections qui ne sont d’abord non consensuelles et qui sont déjà illégitimes nous aurons dans les deux cas une présidence certainement à vie ou une opposition qui arrivera a être élu avec une constitution qu’elle a combattu. Donc nous préférons d’abord faire assoir nos soubassement avant de nous lancer « .

Le président du parti GDT à donner son avis par rapport au débat lié au changement constitutionnel, « la constitution que nous supportons est celle de 2010. Pour éviter cette crise il est important que les acteurs politiques discutent pour une alternance apaisées et ceci pour les populations de Guinée » conclut il.