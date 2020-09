Après son retour d’une tournée dans la sous-région, le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée à présidé à l’assemblée générale hebdomadaire de son parti ce samedi 26 septembre 2020.



Dans son discours face à ses militants, Cellou Dalein Diallo semble plus que jamais déterminé à conquérir le pouvoir.



« C’est parce que nous sommes attachés à la paix que nous avions accepté ce holdup d’une autre nature en 2010. Le refus par l’UFDG d’accepter le verdict prononcé par la Cour suprême reviendrait à s’engager dans la rue, des milliers de Guinéens auraient perdu la vie. Nous l’avons fait cadeau de son premier et second mandat, maintenant il faut qu’on soit d’accord sur une chose, nous voulons être à Sékhoutoureyah« .



Se prononçant sur le discours ténu par Alpha Condé face à ses militants de la Haute-Guinée, le président de l’UFDG déclare ceci : « Parlant de ces élections, Alpha Condé parle déjà de guerre, il faut qu’on s’y prépare. S’il veut voler notre victoire, nous nous battrons pour gagner et lorsque nous gagnerons et qu’il essaye de voler, s’il veut la guerre, il l’aura« , annonce l’ancien Premier ministre.