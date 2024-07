Sauf changement de dernière minute, le lancement des travaux pour la construction de la route nationale N°8 (Labé-Mali) est prévu pour le 27 juillet 2024 dans la ville de Karomo Alpha Mo Labé. La télévision nationale indique que la cérémonie sera présidée par le Premier ministre, Amadou Oury Bah.

Longue de 107 km, les travaux de cette route sont financés par la Banque islamique de développement (BID) à hauteur de 160,8 millions d’euros.

La réalisation de ce projet qui garantira l’interconnexion sous-régionale sur le corridor Conakry-Dakar, vise la facilitation du libre-échange entre la Guinée et le Sénégal.

Ce projet facilitera le désenclavement des localités environnantes et la mise en valeur des vastes zones agricoles. Il contribuera également à favoriser la circulation des personnes et des biens, améliorer l’accessibilité et les conditions de vie des populations.

Il est prévu également dans ce projet la construction de 4 postes de santé et 4 écoles équipés.