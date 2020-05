Il s’agit d’une moto en partance pour Dalaba qui est entrée en collision avec une autre en direction de la commune urbaine de Mamou.

Les informations font état de cinq morts et un blessé. Un bilan confirmé d’ailleurs par le ministère de la Sécurité et de la protection civile. Il précise l’excès de vitesse et l’inobservation des règles de conduite seraient la cause de cet accident le 26 mai 2020, jour de la fête de l’Aid-el-filtr (ramadan).

A propos, « le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, rappelle aux usagers de la Route notamment les conducteurs de motos que l’observation des mesures de sécurité dans la conduite doit être de rigueur en tout temps et en toute circonstance dans les centres urbains et ruraux. »

Publicité

Cet accident de la circulation s’est produit dans la Sous-Préfecture de Tolo située à une vingtaine de kilomètres de la Commune urbaine de Mamou.