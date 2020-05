Ce mardi, 26 mai 2020, le Bureau de l’Assemblée nationale a reçu en audience l’ambassadeur de la République arabe d’Egypte. Ce dernier était venu féliciter le nouveau parlement pour son élection et parler des domaines de coopération entre la Guinée et l’Egypte.

Au sortir de la salle des Actes où s’est tenue cette rencontre, l’ambassadeur d’Egypte en Guinée, Tamer K. El Miligy, a expliqué les raisons de cette visite : « L’objet de notre visite c’est tout simplement présenter nos félicitations au président de l’Assemblée nationale et aux honorables députés et leur présenter aussi une lettre de félicitations du président de la chambre de représentation égyptienne et bien sûr pour discuter pour les domaines possibles, avoir une forte relation existant déjà entre l’Égypte et la Guinée et de voir comment les renforcer de plus possible notamment dans le domaine parlementaire.»

Dans son intervention, Amadou Damaro Camara, président de l’Assemblée nationale, affirme que c’est l’Egypte est le premier pays à féliciter son institution. Il a ensuite fait savoir que le parlement guinéen a été invité par la Vè Conférence des Parlements mondiaux à la conférence des Nations unies prévue en août prochain à Viennes.