Alors que des rumeurs persistantes font état de tensions au sein des Forces de défense et de sécurité, la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a publié un communiqué pour les démentir, dénonçant une tentative de semer le trouble.

Dans ce communiqué, la DIRPA regrette “la publication par voie de presse d’articles au contenu infondé, tendant à semer la confusion au sein de l’opinion publique”.

Elle accuse les instigateurs de ces rumeurs de vouloir fragiliser la cohésion au sein des Forces armées guinéennes.

“Ce climat de cohésion et l’élan rassurant de la montée en puissance des FAG sont les résultats des énormes efforts d’investissement et de réformes institutionnelles entrepris au lendemain du 5 septembre 2021. Grâce à la vision du Président de la République, Chef de l’État, l’armée guinéenne est aujourd’hui un modèle de défense structuré, formé et équipé, forçant l’admiration de l’opinion nationale et internationale. La vaillante armée guinéenne, forte de sa loyauté et de son intégrité, ne se laissera pas distraire dans l’accomplissement de son programme de refondation et de sa mission régalienne, en tombant dans des débats infructueux”, affirme la DIRPA.

Toutefois, elle met en garde contre la divulgation d’informations sensibles liées à la défense nationale.

“Tout contrevenant s’expose à la rigueur de la loi”, prévient-elle, appelant les journalistes à “agir en toute responsabilité et dans le strict respect des lois et règlements en vigueur”.