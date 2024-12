Aboubacar Sidiki Cissé, membre de la commission contrôle et comptabilité du Conseil national de la transition (CNT), a alerté l’organe législatif sur le non-respect du chronogramme de la transition, qui arrive à échéance le 31 décembre 2024.

Aboubacar Sidiki Cissé, membre de la commission contrôle et comptabilité du CNT rappelle que le 31 décembre 2024 c’est dans quelques jours. “Pourtant, les conseillers nationaux savent tous que le chronogramme qu’ils ont validé ici n’est plus tenable”, a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : “Nous sommes aujourd’hui le 23, pratiquement, il nous reste huit jours. En huit jours, on ne peut pas organiser les élections. Ce n’est pas possible. Vouloir aujourd’hui ne pas reconnaître que la transition a besoin d’une mise à jour, c’est se mentir. Les dix points inscrits à l’ordre du jour de la transition ne sont même pas à plus de 50 % de leur exécution”, a-t-il déploré.

Aboubacar Sidiki Cissé pense qu’il est encore possible de sauver le navire de la transition guinéenne. “Il faut appeler à nouveau les acteurs, appeler les Guinéens autour de la table pour qu’on discute des contours de la transition, afin que tout le monde ait enfin une lisibilité de cette transition”, a-t-il exhorté.