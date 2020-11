«Il n’y aura jamais deux présidents à la tête de la NGP». C’est par ces propos que la nouvelle présidente de la NGP a réagit ce mardi 24 novembre à la sortie de Badra Koné qui revendique toujours la présidence de cette formation politique

Dans une sortie médiatique lundi, Badra déclarait qu’il n’y a pas deux, ni trois NGP, il n’y a qu’une seule NGP en République de Guinée dont il est le seul président.

Pour Oumou Kadé Soumah, cette déclaration du président destitué n’est qu’une imagination.

Car dit-elle, Badra ne parle plus au nom du mouvement la nouvelle génération politique qu’elle dirige.

« Ce qu’il dit, moi je me dis que ça se passe dans sa tête. Si non je ne peux pas comprendre quelqu’un qui est débarqué puisse venir dans les médias dire qu’il va organiser un congrès ou faire ceci ou cela. Même sa façon de parler on sent qu’il ne sait pas c’est quoi un congrès. Comment il peut faire un congrès pour remplacer neuf personnes étant donné que le mouvement a été créé ça ne fait même pas une année toi tu dis que tu organises un congrès? Mais c’est dommage », regrette la présidente élue le 01 novembre dernier à l’issue d’une réunion extraordinaire des quelques membres du bureau exécutif

« Il n’y aura jamais deux présidents à la tête de la NGP. La seule est unique présidente c’est moi Oumou Kadé Soumah», coupe t-elle court

Oumou Kadé Soumah persiste et signe qu’il n’y a aucun problème au sein de la nouvelle formation politique la NGP.

« A la NGP, tout va bien, nous travaillons pour son implantation, le parti se porte à merveille. C’est seulement l’ancien président déchu qui est en train de faire du buzz comme d’habitude», rassure t-elle