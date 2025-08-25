Le journaliste Mamoudou Boullèrè Diallo, reporter au groupe Hadafo Médias et administrateur général du site leguideinfo.net, a été interpellé dans la soirée du dimanche 24 août 2025, alors qu’il couvrait les opérations de recherche sur le site du glissement de terrain à Manéah.

Le Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG) dénonce son arrestation et exige sa libération immédiate. Dans un communiqué publié ce lundi matin, le syndicat rappelle que Mamoudou Boullèrè, “connu et respecté pour son attachement au travail de terrain”, a été interpellé en plein exercice de sa fonction par une équipe mixte composée de militaires et de gendarmes.

« Ces agents lui ont retiré ses équipements (caméras, téléphones…) avant de le conduire à la Compagnie mobile numéro 23 de Coyah », précise le SPPG. « Le SPPG condamne fermement cet acte liberticide et exige la libération immédiate du camarade Mamoudou Boullèrè Diallo, arrêté pour avoir informé », poursuit l’organisation.

À l’heure où nous publions ces lignes, notre confrère se trouverait en détention à la brigade de recherche de Coyah, où il a été auditionné. Une décision devrait être prise à son sujet au cours de la journée.