Suite au décès du commandant Toumba Diakité, ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, notre reporter s’est rendu au domicile familial pour recueillir des témoignages.

Très ému, un membre de la famille, ayant requis l’anonymat, a évoqué la personnalité et les convictions du défunt. Selon lui, Toumba Diakité nourrissait une profonde ambition pour la Guinée, en particulier pour sa jeunesse.

« Il avait une très belle vision pour ce pays. C’est ce qu’il nous a toujours transmis », a-t-il confié, soulignant les valeurs de foi et de résilience que l’ancien militaire prônait au quotidien. « Il disait souvent que tout ce qui arrive à l’être humain est la volonté de Dieu : Dieu donne et Dieu reprend. »

Le proche revient également sur un message que le défunt souhaitait partager lors de sa détention à la maison centrale de Coyah. « Il s’agissait d’un passage de la sourate Al Imran. Il répétait : “Ô croyants, soyez patients, persévérez, soutenez-vous mutuellement et craignez Dieu afin d’obtenir le salut.” »

Durant son incarcération, Toumba Diakité affirmait avoir trouvé un sens à son épreuve. « Il disait que Dieu l’avait envoyé à Coyah pour influencer positivement d’autres détenus. Il se considérait même comme un imam au sein de la prison », rapporte-t-il.

Selon ce témoignage, le commandant exprimait également une vive inquiétude face à la situation de la jeunesse guinéenne. « C’était son combat quotidien. Il s’interrogeait sans cesse sur l’avenir du pays. »

Par ailleurs, il appelait régulièrement à soutenir les autorités en place, notamment le président Mamadi Doumbouya. « Il disait qu’il fallait prier pour lui, qu’il est jeune et qu’il faut l’accompagner dans sa mission », a ajouté son proche.

Concernant les circonstances du décès, la famille indique avoir pris connaissance de la nouvelle à travers un communiqué officiel. « Nous faisons confiance aux autorités. Nous restons dans la foi et l’acceptation de la volonté divine », a déclaré l’interlocuteur.

La famille envisage toutefois de formuler une demande officielle pour récupérer le corps du défunt. « C’est un droit légitime, et nous allons entreprendre les démarches nécessaires », a-t-il précisé.

Par ailleurs, le proche rappelle que Toumba Diakité souffrait depuis plusieurs années de problèmes de santé, notamment d’une hernie de la ligne blanche. « Il avait alerté à plusieurs reprises sur son état, y compris lors de son procès », a-t-il indiqué.