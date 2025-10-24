En prélude à l’organisation de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, la Cour suprême de Guinée a procédé, par ordonnance, ce vendredi 24 octobre, à la nomination des membres de la commission chargée de la réception des candidatures. pour le scrutin à venir.

Selon le texte officiel, Mamadouba Keita, conseiller à la Cour suprême, assure la présidence de cette commission. Il sera assisté de Madame Hawa Dalo Kourouma, également conseillère à la Cour suprême, désignée comme rapporteure.

La composition est complétée par deux autres membres : M. Soriba Manè, avocat général, et M. Akoï Koëpogui, chef du greffe de la Cour suprême.

Cette commission joue un rôle central dans le processus électoral, notamment en garantissant la conformité et la régularité des dossiers de candidature avant leur validation officielle.