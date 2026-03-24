À l’approche des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026, la Direction générale des élections (DGE) a arrêté la liste des partis politiques autorisés à participer au scrutin. Au total, 89 formations ont été jugées conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Dans une circulaire adressée à ses démembrements, l’institution électorale rappelle que les partis dissous sont formellement interdits de toute participation. Une décision qui entraîne l’exclusion de plusieurs grandes formations politiques, notamment l’UFDG, le RPG et l’UFR, absentes de la liste officielle.

“En conséquence, j’instruis l’ensemble des démembrements de la Direction Générale des Élections ainsi que les Commissions de réception et de traitement des candidatures, installées dans les communes et préfectures, de veiller scrupuleusement au respect strict de cette disposition”, précise la note.

La DGE insiste également sur la nécessité d’un contrôle rigoureux des dossiers de candidature. Elle demande notamment de:

Faire preuve de vigilance accrue lors de l’examen des dossiers de candidature” ;

Refuser systématiquement de recevoir toute candidature présentée sous la bannière ou avec le soutien de l’un des partis politiques dissous;

S’assurer de la conformité légale des partis politiques ou regroupements soutenant les candidats ;

Signaler sans délai à la hiérarchie avant enregistrement toute tentative de contournement des dispositions légales et réglementaires en vigueur”.

Cette clarification intervient dans un climat politique marqué par la recomposition du paysage partisan, à quelques semaines d’un scrutin crucial pour la transition en Guinée.