Le commissariat général du FESTAB (Festival des Arts de Badiar) a officiellement annoncé la tenue de cet important événement culturel. Prévu du 14 au 21 décembre 2024, le festival se déroulera à Koundara, mettant en lumière les richesses artistiques et culturelles de la région.

Lors d’une conférence de presse tenue ce samedi 23 novembre par l’équipe d’organisation, les préparatifs du FESTAB, ainsi que les nouveautés et les perspectives liées à cet événement, ont été dévoilés. “Paix, vecteur de cohésion sociale”, c’est sous ce thème que la 3ème édition du FESTAB va se dérouler. Comme pour les deux éditions précédentes, le FESTAB 2024 s’annonce particulièrement innovant. De nombreuses activités seront proposées, parmi lesquelles : des contes , le Badiar Cycliste Tour , un carnaval de la paix , des panels sur des thématiques liées aux jeunes , des prestations folkloriques des communautés , des performances artistiques , de la lutte traditionnelle et des séances d ‘éducation des jeunes filles sur l’hygiène menstruelle .

L’organisation du FESTAB s’inscrit dans une dynamique d’union entre les filles et fils de koundara pour contribuer activement au développement socioculturel de la localité, relevant de la région administrative de Boké. De plus, cet événement sera l’occasion de diffuser des messages de sensibilisation visant à lutter contre les discriminations.

“Comme nous aimons le dire, Koundara est le trait d’union entre la République de Guinée et les autres pays de la sous-région. Mais il est inadmissible de comprendre que jusqu’en 2022, un fils de Koundara peut être victime de son nom de famille, qu’on peut refuser à un fils de Koundara l’accès à une carte d’identité ou un à un passeport à cause de son nom de famille. C’est partant de toutes ces préoccupations qu’on s’est donné les mains et on s’est dit “ensemble, on peut participer au développement de notre préfecture en misant sur l’opportunité qui nous est offerte”. Cette opportunité, c’est la diversité culturelle qui se trouve à Koundara. Nous sommes à la 3ème édition de ce festival organisé par l’ONG PROPICE (Pormotion de la paix, de l’industrie culturelle et de l’éducation)”, a expliqué Djibril Wagué, commissaire général du FESTAB.

“Koundara regorge aujourd’hui des potentialités très riches que nous pouvons tous explorer. À travers le Festab, on a pu comprendre que nous avons la possibilité d’aller à Koundara et vivre comme si on avait le résumé de la Guinée. Malheureusement, cela était méconnu. Beaucoup de gens ne savaient pas que cela était possible sur place. Cette édition va se dérouler du 14 au 21 décembre 2024. Pendant 8 jours calendaires, au-delà des activités citées ci-haut, d’autres activités culturelles sont prévues. Nous avons des artistes qui nous accompagnent depuis la première édition”, ajoute M.Wagué.

Au compte de cette 3ème édition, la communauté invitée d’honneur est celle de Koniagui, qui sera mise en avant, selon le commissariat général du Festab.