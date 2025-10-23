L’élection présidentielle en Guinée, fixée au 28 décembre 2025, suscite de nombreuses interrogations à l’approche du scrutin. Si, à ce stade, rien ne semble freiner les autorités dans la tenue de ce rendez-vous crucial pour le retour à l’ordre constitutionnel, une question persiste dans le débat public : que se passera-t-il en cas d’égalité parfaite entre les deux finalistes au second tour ?

La Direction générale des élections (DGE), en charge de l’organisation du scrutin, multiplie les actions sur le terrain. Après la mise en place des commissions chargées des finances et de la réception des parrainages, elle a fixé ce mardi le montant de la caution exigée pour les candidats, ainsi que le plafond des dépenses autorisées pour la campagne présidentielle.

Conformément au nouveau Code électoral, l’élection se déroulera en deux tours si aucun candidat ne remporte la majorité absolue dès le premier tour. L’article 131 du texte est explicite : “Si aucun candidat n’a été élu au premier tour, la date du second tour du scrutin est fixée dans un délai n’excédant pas 21 jours, à compter de la proclamation des résultats définitifs du premier tour.”

La même disposition encadre également la campagne électorale du second tour : “La campagne électorale est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour par la Cour constitutionnelle. Elle sera close 48 heures avant le scrutin du second tour à minuit.”

Seuls les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour peuvent accéder à cette seconde phase. Et c’est là qu’intervient une précision cruciale, souvent méconnue du grand public.

Le Code électoral prévoit en effet l’hypothèse d’une égalité parfaite entre les deux finalistes au second tour : “Le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au second tour est déclaré élu par la Cour constitutionnelle.”

Mais si les deux candidats obtiennent exactement le même nombre de voix ? “En cas d’égalité entre les deux candidats, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour est déclaré élu.”

Une disposition qui tranche de manière nette et évite ainsi toute incertitude juridique ou blocage institutionnel en cas de résultat serré. Le Code électoral encadre également les procédures de contestation des résultats. Toute irrégularité présumée doit être signalée dans un délai strict. “Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée par un candidat, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par l’OTIGE, à travers la Direction exécutive nationale des élections, la Cour constitutionnelle proclame élu Président de la République, le candidat ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.”

Enfin, le code électoral a prévu les cas de figure les plus sensibles, y compris celui d’un score à égalité entre les deux candidats qui s’affrontent au second tour.

Reste à savoir si, dans un contexte politique tendu et face à des enjeux majeurs, ces dispositions seront suffisantes pour garantir un scrutin pacifique, accepté de tous.