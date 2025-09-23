Le Premier ministre Bah Oury s’est rendu, lundi 22 septembre, au siège de la société Électricité de Guinée (EDG). Il y a rencontré le directeur général, ses collaborateurs techniques et administratifs, afin d’examiner les défis auxquels fait face le secteur énergétique et d’évoquer les investissements nécessaires dans des infrastructures modernes et fiables.

Pour le chef du gouvernement, la question énergétique demeure centrale : « Elle est l’alpha et l’oméga de tout développement durable. Nous devons produire, transformer et distribuer l’électricité dans un cadre économiquement viable, sans dépendre indéfiniment des subventions publiques », a-t-il déclaré. Bah Oury a insisté sur l’urgence de bâtir un secteur rentable, capable de répondre efficacement aux besoins de la population.

De son côté, le directeur général d’EDG, Elhadj Gandho Barry, s’est réjoui de cette visite et a réaffirmé l’engagement de ses équipes. Parmi les priorités annoncées : l’accélération de l’installation des compteurs à prépaiement, le renforcement de la collaboration avec l’Agence guinéenne d’électrification rurale (AGER) et l’amélioration de la qualité du service, aussi bien en milieu urbain que rural. « Nous sommes résolument engagés à accroître la desserte, notamment dans les zones périurbaines et rurales, en cohérence avec les orientations du ministre de l’Énergie », a-t-il précisé.