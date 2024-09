Des professionnels des médias ont bénéficié d’une formation sur les questions liées à l’assainissement, le vendredi 20 septembre 2024. Organisée par la Fédération des Gestionnaires des Déchets de Guinée (FEGEDEG), cette initiative vise à favoriser l’implication des journalistes dans la gestion des déchets en leur fournissant les outils nécessaires pour aborder plus efficacement cette thématique au sein de leurs rédactions.

Une cinquantaine de journalistes, issus de divers médias, ont participé à cette formation dont l’objectif est de les spécialiser dans la gestion des déchets et de les impliquer activement dans la mise en œuvre des stratégies élaborées par le gouvernement, auxquelles la Fédération contribue à la conception et à l’exécution, a expliqué Sory Camara, président de la FEGEDEG.

Le représentant de l’Agence Nationale d’Assainissement et de Salubrité Publique (ANASP), présent à la rencontre, a évoqué les défis auxquels sa structure est confrontée. « Nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un mécanisme de financement durable pour le secteur. Sans cela, les problèmes persisteront, notamment les retards de paiement des factures des opérateurs. L’ANASP doit également s’étendre aux huit régions du pays, car les difficultés rencontrées à Conakry risquent de se reproduire ailleurs. Nous avons pour objectif de mettre en place un programme d’éducation, de sensibilisation et de communication à destination des populations afin de promouvoir l’adhésion au système d’abonnement et de rendre les PME locales pleinement opérationnelles », a-t-il ajouté.