Réunis en session extraordinaire le 19 juillet 2025 à Accra, au Ghana, les ministres du comité du Groupe intergouvernemental d’action contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) ont pris une décision majeure : permettre aux trois pays du Sahel, membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) et désormais sortis de la CEDEAO, de continuer à siéger au sein du GIABA en tant que membres non-CEDEAO.

Cette décision, qui devra encore être entérinée par le Conseil des ministres de la CEDEAO puis par les Chefs d’État, vise à garantir la poursuite de la coopération entre ces pays sahéliens et les institutions régionales dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en dépit des bouleversements politiques récents.

Les ministres présents à Accra ont unanimement insisté sur l’impératif de maintenir une coordination régionale renforcée face à l’insécurité croissante qui sévit dans la sous-région.

Le président fraîchement élu du Comité interministériel du GIABA, Sheku Fantamadi Bangura, a souligné que : « La coopération régionale doit être prioritaire pour combler les lacunes dans la coordination transfrontalière, en assurant un front uni contre les flux financiers illicites ; un renforcement ciblé des capacités pour doter les autorités nationales des compétences et des outils spécialisés nécessaires pour lutter contre les crimes financiers de plus en plus sophistiqués, et en établissant des mécanismes solides de partage de renseignements et un engagement politique indéfectible au plus haut niveau. »

Pour rappel, la CEDEAO avait désigné, lors de sa session du 22 juin dernier, un négociateur chargé de piloter un retrait ordonné des pays de l’AES. L’ouverture manifestée par le GIABA à l’égard de ces pays traduit une volonté de préserver une collaboration technique malgré les tensions politiques actuelles.