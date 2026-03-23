Le dénouement de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 est provisoirement suspendu. Saisi par le Sénégal, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a ordonné le gel de la décision ayant attribué le trophée au Maroc par la Confédération africaine de football.

Cette mesure conservatoire “empêche, pour l’heure, toute validation officielle du vainqueur.” Le trophée et les distinctions individuelles restent donc en suspens, “en attendant que la juridiction sportive se prononce sur le fond du dossier.”

Le différend remonte à la finale, initialement remportée le 18 février sur le terrain par le Sénégal, “avant un revirement du jury d’appel de la CAF.” Réunis les 17 et 18 mars 2026, les membres de cette instance “avaient finalement donné match gagné au Maroc sur tapis vert (3-0), invoquant un retrait de la sélection sénégalaise.”

Contestant cette décision, “la Fédération sénégalaise de football a introduit un recours devant le TAS.” Selon le site d’information sénégalais Seneweb, “la juridiction a jugé nécessaire de préserver les intérêts des deux parties en suspendant temporairement les effets de la décision contestée.”

Dans ce contexte, “le trophée, déjà remis dans un premier temps, demeure au cœur des tensions.” D’après plusieurs sources concordantes, “le Sénégal aurait refusé de le restituer, préférant attendre l’issue de la procédure.”

“En attendant le verdict final du TAS, aucune équipe ne peut être officiellement sacrée championne d’Afrique 2025,” une situation inédite qui prolonge l’incertitude autour de cette édition.