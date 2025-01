Le procès de la militante du RPG Arc-en-ciel, Ramatoulaye Kolon Diallo, s’est poursuivi ce jeudi 23 janvier 2025 devant le tribunal de première instance de Kaloum. À cette occasion, le parquet a demandé la désignation d’un autre juge pour superviser l’affaire.

Pour les avocats de la prévenue, cette demande formulée par le parquet vise à trouver “un magistrat aux ordres” qui suivra ses réquisitions.

“Il y a des manœuvres en préparation, mais nous ne manquons pas de plans non plus. Ils veulent que tous les magistrats reçoivent des ordres, mais cela ne fonctionnera pas ainsi. Le parquet doute de l’impartialité de la formation du jugement. Depuis l’ouverture de la procédure, cette formation a conduit l’affaire dans le strict respect de la loi. Le but est de s’assurer qu’un juge soit à leur solde. Puisque le parquet ne peut espérer une condamnation juste avec ce juge, il a donc demandé la réquisition du juge Mamadou Bhoye Diallo”, a dénoncé Me Balla Keïta, l’un des avocats de l’accusée.

En attendant que le parquet désigne un autre magistrat pour prendre en charge le dossier, l’article 741 ne suspend néanmoins pas les débats.

“L’article 741 est clair : la requête ne suspend ni les débats ni l’examen de la procédure. Ils en sont conscients, et le président de la Cour, à travers une ordonnance, a ordonné que la procédure continue, mais avec un sursis, jusqu’à ce qu’un autre magistrat soit désigné”, a expliqué Me Balla Keïta.

Arrêtée à Siguiri, Ramatoulaye Kolon Diallo a été placée sous mandat de dépôt le 16 septembre 2024. Depuis, elle croupit à la maison centrale de Conakry. Elle est poursuivie pour “diffamation et injure par le biais d’un système informatique à l’égard du Chef de l’État, Général Mamadi Doumbouya, et de ses proches”.

L’affaire reste en suspens jusqu’à la désignation d’un autre magistrat par le parquet.