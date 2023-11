Lors d’une conférence de presse, ce mercredi 22 novembre 2023, le Comité national de lutte contre le VIH (CNLS) est revenu sur la vulgarisation du rapport mondial 2022 de l’ONUSIDA sur la riposte au VIH/Sida.

Dans ce rapport, il ressort que même si les nouvelles infections au VIH ont diminué dans le monde l’année dernière, la baisse n’a été que de 3,6 % par rapport à 2020 et constitue la plus faible réduction annuelle depuis 2016.

Dans de nombreux pays, l’augmentation des infections s’accroît et démontre que les progrès mondiaux contre le VIH ralentissent au lieu de s’accélérer. En Guinée, à date, la prévalence est de 1,5%. Une baisse significative de la prévalence contrairement aux années précédentes où elle s’élevait à 1,7%.

Selon les estimations du logiciel septrome, en 2023, le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le pays est de 126.000 personnes. «Il faut savoir que dans notre pays l’épidémie du SIDA se féminise parce que si la prévalence à l’échelle nationale est de 1,5%, cette prévalence chez les femmes est 1,6 contre 1,3 chez les hommes. Ce qui confirme effectivement la féminisation du SIDA dans notre pays», a déclaré Dr Abass Diakité, secrétaire exécutif du comité national de lutte contre le SIDA.

A en croire Dr Abass Diakité, il y a une inégalité en matière de prévalence dans les régions. Actuellement, la région de Conakry est la région la plus affectée à cause du caractère cosmopolite de la ville. La région de Boké se positionne en deuxième place à cause du développement des activités minières. Kankan, N’zérékoré et Labé suivent dans le tableau.

«Le premier point, c’est qu’il y a d’énormes progrès qui ont été faits, mais le Sida n’est pas vaincu. La révolution des antirétroviraux (ARV) qui permet de maintenir en vie même si ça ne guérit pas le sida, peut maintenir ceux qui sont sous traitement. Il y a aussi la technologie qui a beaucoup avancé, on est passé de plus de 22 comprimés à un seul comprimé aujourd’hui pour les patients. Les nouvelles infections ont diminué de 49% depuis le pic de 1995 à aujourd’hui. La mortalité aussi à diminuer considérablement de 51% depuis 2010. Ces progrès ont été faits et aujourd’hui, nous avons plus de 39 millions 200 mille personnes qui sont sous ARV dans le monde. Mais, le sida n’est pas fini, ce qui reste à faire est encore plus que ce qu’on a déjà fait. L’autre point qu’il faut retenir, c’est que ce rapport indique la voie à tous les pays pour mettre fin à l’épidémie du VIH-SIDA comme problème de santé publique d’ici 2030. Le dernier aspect c’est qu’il faut renforcer les communautés. Il faut maintenir ce rôle légendaire que les communautés ont joué pour qu’on est tous les progrès », a expliqué Dr Job Sogbohan, directeur pays ONUSIDA.

À travers le monde, les femmes et les filles continuent d’être touchées de manière disproportionnée par le VIH, représentant 63 % des nouvelles infections en 2021. Les nouvelles infections à VIH sont trois fois plus élevées chez les adolescentes et les jeunes femmes (de 15 à 24 ans) que chez les hommes du même âge.

Depuis 2010, la baisse des nouvelles infections à VIH a été beaucoup plus marquée chez les adolescents et les jeunes hommes (56 %) que chez les adolescentes et les jeunes femmes (42 %) où les femmes plus âgées (25 à 49 ans) qui s’élèvent à 29 %.