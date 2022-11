L’avocat de Toumba Diakité, Me Paul Yomba Kourouma a réagi suite l’arrestation du colonel Bienvenu Lamah dont les hommes sont accusés dans les massacres des civiles au stade de Conakry.

«Des tenanciers d’un camp de concentration, d’un camp de déportation, d’un camp d’extermination…, que ce patron soit mis en liberté, qu’il ait bénéficié d’un non-lieu, alors que ce sont ses hommes qui sont descendus… Il doit nous dire sur quelle base ils ont été choisis. Qui a ordonné leur descente au camp et pour quelle fin? Pourquoi ils ont été logés en ce lieu n’étant pas habillés (en tenue militaire). Les armes, d’où proviennent-elles? Lui en tant que chef d’un camp il a beaucoup d’explications à nous donner, pour être libéré prématurément. J’avais dit qu’un juge sérieux aurait demandé un complément d’information et ce qui est en train d’être fait. Je crois que j’étais en avance sur l’histoire. J’étais en avance des évènements. J’avais été pris pour un prophète de malheur ou quoi. Mais je m’en réjouis sincèrement que ces gens là, ces vampire reviennent, pour répondre de leurs activités», a déclaré Me Paul Yomba Kourouma.