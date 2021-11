La mort de M’Mah Sylla, la dame abusée par des médecins, évacuée ensuite en Tunisie où elle a subi une septième opération sans succès, suscite des réactions. D’après nos confrères »lerevelateur224 » qui a joint ce dimanche 21 décembre 2021 le père de la victime, celui-là qui était à ses chevets lorsqu’elle était admise à l’hôpital Ignace Deen se dit dévasté par la nouvelle de la disparition de sa fille.

« Je suis dévasté et en colère, mais je ne sais quoi faire ou quoi dire parce qu’au vu de la situation, je ne peux rien maintenant puisque ma fille est décédée. Je ne peux que me remettre à la volonté de Dieu, aux bonnes volontés mais surtout aux nouvelles autorités pour qu’elles puissent me sortir de cette situation. Ma fille était mon seul espoir, c’est-elle qui faisait tout pour moi et si aujourd’hui, elle me quitte dans cette situation que vous connaissez, je ne peux que me remettre à la volonté de Dieu et des autorités afin de m’aider», a déclaré M. Sylla

Il faut rappeler que les présumés auteurs et leurs complices avaient été arrêtés et présentés par la Brigade des Personnes Vulnérables de la Belle-Vue.