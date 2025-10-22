La Confédération Africaine de Football (CAF) vient de dévoiler les nominés pour le ballon d’or africain de l’année 2025. Auteur d’une saison stratosphérique, l’attaquant du syli national,Serhou Guirassy est bel et bien présent sur la liste des 9 joueurs nominés pour le prix du meilleur joueur africain de l’année.

Pour la deuxième année consécutive, le tricolore guinéen sera représenté par Serhou Guirassy à la plus grande cérémonie de distinction des talents africains. Sans surprise, la star guinéenne est nominée pour le grand prix de cette année 2025 en concurrence avec 8 autres joueurs du continent. Présent dans le top 3 de ce même prix en 2024, le guinéen revient cette année encore avec de meilleurs arguments qui se traduisent par sa saison époustouflante marquée par des statistiques affolantes et des records historiques.

Une nomination logique

45 matchs joués dont 42 titularisations c’est le nombre de rencontres disputées par Guirassy avec le BVB. L’attaquant de 29 ans a inscrit 34 buts en toutes compétitions confondues avec le club allemand. Deuxième meilleur de l’élite allemande avec 21 réalisations et co-meilleur buteur de la Ligue des champions avec 13 buts en 14 matchs. En plus du soulier d’Or européen, il a été co-meilleur buteur à la coupe du monde des clubs en juillet dernier avec 4 buts. L’année 2025 a été également celle de plusieurs records planés par l’ancien joueur de Stuttgart. A sa première saison en League des champions, la star guinéenne est devenue le meilleur buteur africain sur l’ensemble des coupes européennes sur une seule édition (13 buts), devançant des grands noms du football du continent à l’image de Mohamed Salah, Didier Drogba, Samuel Eto’o ou encore Sadio Mané.

Malgré le goût amère de l’élimination de son pays à la CAN2025 et à la Coupe du Monde 2026, Guirassy reste l’un des meilleurs joueurs africains du moment.

Des concurrents de grande taille

Pour cette deuxième nomination consécutive, le guinéen fait face à une concurrence rude pour le ballon d’or 2025. A ses côtés figure notamment le défenseur Marocain, Achraf Hakimi vainqueur de la Ligue des Champions et classé 6ème au ballon d’or France Football ainsi qu’un autre marocain, Oussama Lamlioui, meilleur buteur du CHAN 2024.

Le Guinéen sera aussi en compétition avec L’Égyptien, Mohamed Salah (Champion d’Angleterre), le Congolais Fiston Mayele (vainqueur de la Ligue des Champions CAF), le Camerounais Frank Anguissa, le Gabonais Denis Bouanga, le Nigérian Victor Osimhen ainsi que les Sénégalais Iliman Ndiaye Pape Matar Sarr (vainqueur de L’Europa League).

La date et le lieu de la cérémonie des CAF Awards 2025 ne sont toujours pas annoncés, pour l’heure.