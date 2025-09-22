L’Observatoire national de la supervision des élections (ONASUR) a rendu public, ce lundi 22 septembre 2025, son rapport sur le déroulement du scrutin référendaire. L’institution dresse un bilan globalement positif et formule plusieurs recommandations à l’endroit de la Délégation générale aux élections (DGE).

Dans son rapport, l’ONASUR souligne que l’organisation du vote a été marquée par une meilleure disponibilité du matériel électoral dans la majorité des bureaux. « La grande majorité du matériel était disponible, ce qui a permis un accès satisfaisant des électeurs à leurs bureaux de vote. Malgré l’éloignement de certains centres, la majorité des citoyens ont pu retrouver leur bureau et exercer leur droit de vote dans de très bonnes conditions », note l’Observatoire.

Contrairement aux précédentes consultations électorales, l’ONASUR relève des efforts significatifs visant à rapprocher plusieurs bureaux de vote afin de faciliter la participation.

Cependant, l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap demeure un défi. *« L’absence de dispositifs adaptés a été constatée. Toutefois, des mesures ponctuelles ont permis à ces électeurs d’exercer leur droit de vote. L’affluence s’est déroulée dans un climat de sérénité et de paix », souligne le rapport.

Depuis le 20 septembre, l’ONASUR affirme avoir déployé des missions d’observation électorale en synergie avec des plateformes de la société civile. Concernant la sécurité, hormis quelques incidents mineurs signalés, le scrutin s’est globalement bien déroulé. La présence des forces de l’ordre a, selon l’Observatoire, largement contribué à maintenir un climat serein et à assurer la réussite du processus. La clôture du scrutin s’est également déroulée sans difficultés majeures.

Pour améliorer les prochaines échéances électorales, l’ONASUR recommande notamment :

1. De veiller à éviter tout retard dans la mise à disposition du matériel électoral.

2. De renforcer les formations destinées aux membres des bureaux de vote afin d’optimiser l’organisation des scrutins.

Enfin, l’ONASUR considère que la journée référendaire du 21 septembre constitue une étape importante vers le retour à l’ordre démocratique, dans l’intérêt de la paix et de la cohésion sociale. « Nous appelons nos compatriotes à observer le calme et à se détourner de tout acte de violence ou de provocation. La construction de notre édifice national, fondée sur l’intérêt collectif — véritable gage de notre vivre-ensemble — interpelle chacun de nous », conclut l’Observatoire.