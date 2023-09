Le Parti de l’espoir pour le développement national (PEDN) a réagi au discours du Colonel Mamadi Doumbouya prononcé à l’ONU en marge de l’assemblée générale des Nations-Unies à New York.

Si plusieurs acteurs politiques relèvent des manquements dans ce discours parce qu’il n’a pas fait cas de l’évolution de la transition, le porte-parole de la formation politique dirigée par Lansana Kouyaté salue un discours direct et engagé.

«Ce qu’il faut retenir c’était un discours engagé mais aussi direct, parce qu’il y avait peu de diplomatie dans la manière de dire. Tout cela amène à renseigner sur l’état d’esprit qui a caractérisé la lecture de ce discours », a réagi Mohamed Cissé.

Sur un autre plan, le porte-parole du PEDN dit se reconnaître dans la démarche du Colonel qui a vigoureusement condamné le regard de l’Occident sur la démocratie en Afrique. Parce que pour Mohamed Cissé, la démocratie bien que universel doit garder son caractère spécifique.

«La condamnation du comportement de l’Occident par rapport à la démocratie est un constat partagé. Parce qu’on ferme les yeux quand cela nous arrange et on met la pression sur ce qui ne permettrait pas d’obtenir gain de cause dans les projets et autres. Mais ce qui est plus important, on ne peut pas dire que le problème de la gouvernance s’explique en Guinée par la démocratie. Il faut travailler non seulement à renforcer le système démocratique spécifié cela sur nos valeurs. Mais il faut aussi renforcer le système de la gouvernance», suggère cet acteur politique.

D’après Mohamed Cissé, Colonel Mamadi Doumbouya n’a pas tort lorsqu’il demande à la CEDEAO de ne pas se mêler de la politique. Il estime pour sa part que l’organisation sous-régionale doit repenser sa stratégie en vue de faire face à la réalité des peuples africains.

«Nous avons l’habitude de dire que nous avions une CEDEAO qui était essentiellement économique avec un regard sur la politique, mais aujourd’hui on à l’impression que c’est une CEDEAO qui est politique et qui a un regard sur l’économie. Mais cela a fait plus d’une décennie qu’on entend moins les projets et des infrastructures qui puissent interconnecter les pays, même si les projets existent mais on est beaucoup plus focus sur la politique. Mais il est important qu’on tienne compte de cet aspect. Le regard de la CEDEAO sur la politique ne peut être qu’un indicateur de réussite de ces programmes économiques, mais ça ne doit pas être un focus au point de laisser les ressortissants de la sous-région parce que ce n’est pas une CEDEAO du peuple. On ne peut pas laisser le peuple affronter le Sahara et la mer par manque d’initiatives d’intégration qui pourrait maintenir nos forces de production sur place et s’intéresser à des questions politiques dont l’aboutissement n’apporte rien au peuple», a-t-il souligné.

Plusieurs observateurs dénoncent le fait que le Colonel n’a pas évoqué la question liée à l’évolution du chronogramme de la transition. Sur le sujet, Mohamed Cissé soutient que le locataire du palais Mohamed V a voulu par cette démarche, mettre en avant la souveraineté de son pays qu’il ne cesse de défendre depuis son accession au pouvoir.

«Quelqu’un qui vient réclamer la légitimité de ses actions, ne va pas se prêter à un exercice de compte rendu sur la gestion de son pays. C’est une question de suite logique», estime le porte-parole du PEDN .