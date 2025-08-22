Le nouveau directeur général de Rio Tinto, Simon Trott, a été reçu ce jeudi 21 août 2025 au palais Mohamed V par le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, en présence de plusieurs hauts responsables du gouvernement. Cette rencontre intervient quelques jours seulement après l’audience que M. Trott a eue avec le président américain Donald Trump à Washington.

Accompagné de son prédécesseur Jakob Stausholm, le nouveau patron de Rio Tinto a réaffirmé l’engagement du géant minier à poursuivre la mise en œuvre du projet Simandou, considéré comme l’un des plus importants projets miniers de la sous-région.

« Notre objectif est clair : consolider un partenariat unique et privilégié avec la Guinée, et inscrire Simandou comme un modèle de coopération minière à l’échelle internationale », a déclaré Simon Trott.

De son côté, le président Mamadi Doumbouya a rappelé que la Guinée souhaite un partenariat « gagnant-gagnant », fondé sur le respect de l’environnement, la protection des communautés riveraines et la valorisation du contenu local.

« La Guinée veut un partenariat solide, fondé sur l’esprit gagnant-gagnant, qui profite autant aux investisseurs qu’aux populations locales », a affirmé le chef de l’État.

Le locataire du palais de la Colombe a également insisté sur « la nécessité de maintenir les standards les plus élevés, que ce soit en matière de respect de l’environnement ou de protection des communautés riveraines, renforcer ses investissements dans le contenu local, notamment par le soutien aux producteurs agricoles le long du corridor du Transguinéen », avant de souligner que ce projet dépasse la simple exploitation minière.