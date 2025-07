Le gouvernement a présenté samedi le projet de nouvelle Constitution, censé, selon lui, permettre de « tourner la page des contestations politiques ». Ce texte fondamental sera soumis à référendum le 21 septembre prochain. Dans le même sillage, les statistiques provisoires du recensement ont été publiés. Mais d’ores et déjà, plusieurs voix de l’opposition s’élèvent pour critiquer le processus électoral en cours.

Parmi elles, celle de Cellou Dalein Diallo, président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), principal parti d’opposition, qui dénonce de graves irrégularités dans les chiffres issus du recensement. « Le projet de Constitution sera soumis à référendum avec un fichier qui comprend un peu plus de 6 700 000 électeurs, dont seulement 120 000 de la diaspora, alors qu’il y aurait environ 3 millions de Guinéens à l’étranger », a relevé l’opposant interrogé par RFI. Pour lui, ce déséquilibre constitue l’une des « anomalies » les plus flagrantes du processus.

Les statistiques provisoires issues du Registre national des personnes physiques (RNPP) font état de 8 979 923 personnes enrôlées, âgées de 10 ans et plus. Parmi elles, 98,45 % ont été recensées à l’intérieur du pays, contre seulement 1,55 % pour les Guinéens vivant à l’étranger.

La région de Kankan arrive en tête avec 2 089 320 personnes recensées (soit 23,27 % du total national), devant la capitale Conakry qui compte 1 992 986 recensés (22,19 %). Viennent ensuite Kindia (12,92 %), N’Zérékoré (12,19 %), et Boké (8,62 %). Les régions de Labé (4,53 %), Mamou (4,86 %) et Faranah (7,59 %) apparaissent en retrait.

Face à ces chiffres, Cellou Dalein Diallo évoque des « anomalies statistiques notables » entre les régions, laissant entendre un déséquilibre politique dans la répartition des électeurs. « Les régions favorables à la junte semblent avoir plus d’électeurs que les autres régions généralement non favorables, enfin considérées comme non favorables à la junte », a-t-il affirmé.

À titre d’exemple, il pointe du doigt Kankan, la région d’origine du président Mamadi Doumbouya, qui surpasse Conakry en nombre de personnes recensées, « contrairement aux recensements antérieurs».

Autre sujet de préoccupation soulevé : le faible enrôlement de la diaspora guinéenne. « Vous connaissez l’importance de la diaspora guinéenne. Ils se sont beaucoup battus pour se faire enrôler, ils n’ont pas pu parce que les machines étaient insuffisantes, souvent en panne. Il y a des critères difficiles à satisfaire, si bien que beaucoup de citoyens qui voulaient s’enrôler n’ont pas pu le faire », a déploré l’ancien Premier ministre.

Cellou Dalein y voit une manœuvre politique visant à écarter certains électeurs : « C’est une volonté d’exclure des gens qui seraient hostiles à la confiscation du pouvoir par Mamadi Doumbouya », a-t-il accusé.