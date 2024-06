Après l’examen d’entrée en 7ème année et le BEPC, le Baccalauréat unique session 2024 a démarré, ce samedi 22 juin 2024, sur toute l’étendue du territoire national.

A Conakry, c’est au centre Hadja Mafory Bangoura que les premières épreuves ont été lancées par le général Amara Camara , ministre secrétaire général de la présidence.

Après l’ouverture de la première enveloppe, le ministre Amara a fait le tour des différentes salles pour encourager les candidats et passer le message du président de la transition à tout le monde.

“Nous avons fait le tour des salles pour souhaiter bonne chance aux candidats et également passer nos encouragements, les soutiens et les bénédictions du chef de l’État et l’ensemble du gouvernement. Les conseils leur ont été prodigués par rapport à la gestion de leurs stress, également à la façon dont ils doivent aborder les examens, pour que tout se passe très bien. Je profite également de l’occasion, pour féliciter tous ces apprenants qui, dans leurs regards ont la détermination d’aller au bout de leurs épreuves”, a lancé le général Amara.

Le porte-parole de la présidence a aussi salué les efforts du gouvernement à travers le ministère de l’Enseignement pré-universitaire pour l’organisation de ces examens, rappelant que le président de la transition a placé la question de l’éducation sur l’axe social de sa gouvernance.

Cette année, ils sont au total 88.930 candidats dont 42% de filles qui affrontent les épreuves du Baccalauréat en Guinée.

Les autorités de l’éducation précisent que le slogan tolérance zéro reste toujours de mise.