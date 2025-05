Le verdict du procès en appel d’Amadou Damaro Camara et de l’homme d’affaires chinois Sun Jun Cheng, alias Kim, est tombé ce jeudi 22 mai 2025. La chambre des appels a partiellement infirmé le jugement rendu en première instance.

Sur l’action publique, Sun Jun Cheng a été déclaré non coupable des faits de corruption qui lui étaient reprochés. Il a ainsi été renvoyé des fins de la poursuite, bénéficiant d’un acquittement complet.

En revanche, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara, a été reconnu coupable de détournement de deniers publics et de faits assimilables à de la corruption. Il écope d’une peine de trois ans et six mois d’emprisonnement, assortie d’une amende de cinq millions de francs guinéens.

L’État guinéen, constitué partie civile, a obtenu gain de cause : Damaro Camara est condamné à lui verser un milliard de francs guinéens à titre de dommages et intérêts.

Concernant Michel Kamano, ancien questeur de l’Assemblée nationale, le jugement en appel a été rendu par défaut. Il est condamné à cinq ans de prison ferme, avec saisie de ses biens, et un mandat d’arrêt a été émis contre lui.

Enfin, le juge Daye Mara a ordonné que la décision soit publiée au Journal Officiel de la République, aux frais d’Amadou Damaro Camara et de Michel Kamano.

Pour rappel, Damaro Camara a été placé sous mandat de dépôt depuis le 27 août 2022. A date, il a passé 2 ans 8 mois et 26 jours en prison. Il lui reste donc pratiquement 9 mois à passer à la Maison centrale de Conakry.