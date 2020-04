En prélude du mois de ramadan, nous avons interrogé le docteur Abdoul Mazid Diallo, médecin diabétologue sur les risques de complication pour les diabétiques d’observer le jeune. Lisez !

Guinee360.com: Tout d’abord docteur, C’est quoi le diabète ?

Dr Abdoul Mazid Diallo: Le diabète est un excès permanent du taux de sucre dans le sang.

Bientôt le ramadan.

Est-ce qu’une personne diabétique peut observer le jeûne ?

Le jeûne sous toutes ses formes (religieuses ou non) est accompagné des risques de décompensation du diabète. Ces risques sont entre autre l’hyperglycémie (élévation du taux de sucre dans le sang) l’hypoglycémie (baisse trop importante du taux de sucre dans le sang), la cétose (complication très fréquente dans la période du mois de ramadan), la déshydratation (baisse importante de la quantité d’eau dans l’organisme) et la thrombose (la coagulation du sang qui peut entraîner des paralysies). Au regard de ces risques, il est souhaitable que le sujet diabétique n’observe pas le jeûne.

Cependant, il y a des patients qui sont diabétiques qui arrivent à observer le jeûne tout le mois de ramadan. Quelle est votre opinion ?

qu’il faut préciser, encore une fois, il est souhaitable de ne pas observer le jeûne compte tenu des risques cités plus hauts. Maintenant, si le patient souhaite de faire le jeûne, après discussion avec un personnel de santé, celui-ci évalue le jeûne en terme de niveau de risque (niveau de risque modéré, élevé et très élevé). Après cette stratification du niveau de risque, ne doit, en principe, observer le jeûne que les patients appartenant au niveau de risque modéré. Les patients appartenant au niveau élevé et très élevé, le jeûne leurs sont contre-indiqués. Cependant, il y a des patients obstinés par le jeûne qui, en principe, ne devraient pas jeûner. Dans ce cas de figure, le personnel doit accompagner le patient quel que soit son choix après l’avoir expliqué tous ces risques.

Supposons que vous avez autorisez le jeûne ou que le patient est obstiné par le jeûne, que recommandez-vous ?

Classiquement, nous les conseillons sur les modalités d’alimentation et de réhydratation, de l’activité physique, les situations de rupture du jeûne et la réadaptation thérapeutique. Du point de vue alimentation : à l’Iftar (la rupture du jeûne) débuter par 1-2 dattes, des liquides (eau, lait). Au Souhour (Repas de l’aube), prendre le repas le plus tard possible, privilégié les aliments à index glycémiques bas (qui ne font pas grimper le taux de sucre dans le sang) comme les légumes verts, les céréales, les fruits secs, les pâtes. Quant au Collation (repas légers pris en dehors du repas de la rupture et du repas de l’aube), il faut préférer les fruits et les légumes. Il faut également assurer une réhydratation suffisante supérieure ou égale 2l/24h. Ensuite l’activité physique doit être faite après la rupture du jeûne, elle ne doit pas être intense. Enfin il faut réadapter le traitement en modifiant les doses, l’horaire et la fréquence des prises en fonction du type de traitement auquel le patient est soumis.

Quels sont les comportements qu’il faut éviter?

Les comportements qu’il faut éviter sont les suivants : repas trop copieux, trop d’aliments à index glycémique élevé (des aliments qui provoquent une montée excessive du taux de sucre dans le sang) comme les jus de fruits, les biscuits…, des collations trop fréquentes, Souhoor trop tôt et minimiser les boissons caféinés. Il faut également éviter une activité physique intense, avant la rupture du jeûne.

Quelles sont les recommandations médicales des situations de rupture du jeûne chez le sujet diabétique?

Il y a effectivement des recommandations médicales liées à celles-ci, en dehors même des recommandations religieuses. Il faut couper le jeûne devant les situations suivantes : Si le patient ressent des signes d’hyperglycémie (miction fréquente, sensation de soif fréquente) ; ou des signes d’hypoglycémie (transpiration profuse humide, vertige, tremblement, palpitation, confusion, sensation de faim douloureuse…). Il faut également couper le jeûne lorsque la glycémie est supérieure ou égale à 3g/l ou lorsqu’elle est Inférieure ou égale à 0,70 g/l à n’importe quel moment de la journée.

Quel est votre dernier mot ?

Actuellement nous avons des unités de diabétologie réparties dans toutes les régions administratives du pays qui sont préparées à accompagner les patients diabétiques à l’observance du jeûne en toute sécurité. Nous recommandons aux patients d’entreprendre des démarches visant à consulter ces sites pour pouvoir observer leurs jeûnes en toute sécurité.

Bon Ramadan 2020 à tous.