Depuis un certain temps la capitale guinéenne est confrontée à une pollution de l’air, une situation qui inquiète bon nombre de guinéens. Plusieurs personnes s’interrogent sur l’origine de cette pollution.

Interrogé ce lundi 22 janvier 2021, Mamadou Oury Barry estime que la cause peut provenir de diverses raisons. Selon ce cadre du ministère de l’environnement et des eaux et forêt c’est le vent qui provient du Sahel qui serait à l’origine de ce dérèglement climatique.

« Cette pollution est un phénomène inhabituel pour la république de Guinée. Il faut rappeler que nous sommes entourés de pays sahéliens c’est à dire le Sénégal, le Mali etc. En fait pour l’analogie ont peut dire c’est le vent qui souffle au Sahel qui justifie cette pollution et en plus de la poussière. Donc c’est ce qui pourrais justifier les causes de cette pollution dans la capitale guinéenne. Et ce qui se passe actuellement à Conakry c’est la même chose au Mali et au Sénégal. Dans ces pays, le ciel est quasiment enveloppé d’une brume dont on ignore jusque-là les causes exactes. Donc la théorie la mieux partagée c’est le vent du Sahel qui crée cela » explique t-il.

Pour ce cadre du ministère de l’environnement, cette pollution a des conséquences graves sur la santé publique. Mamadou Oury Barry énumère quelques symptômes dû à la pollution de l’environnement.

« Cette pollution viens avec des débris, il faut s’attendre à des effets sur la santé publique. Il y’a des gens qui se plaignent déjà de la toux, certains c’est la gorge qui est totalement prise, la grippe, l’essoufflement, la congestion des poumons, ça affecte la circulation arienne ce sont les premiers symptômes auxquels il faut s’attendre quand on a un ciel comme ça » laisse t-il entendre.

Pour remédier à cette pollution, cet environnementaliste invite la population à plus de responsabilité afin de palier à ce phénomène.

« Il faut sensibiliser la population à rester à l’abris, à rester vigilante, à arrêter de brûler les ordures sur la chaussée publique, porter des masques, éviter de s’exposer trop c’est à dire quand on a pas grand chose à faire dehors on reste à la maison jusqu’à ce qu’on arrive à comprendre le phénomène qui se passe. Mais Conakry est tellement pollué que c’est très facile de tomber dans des pires crises. Donc il faut tout d’abord commencer à dégager les ordures. Nous appelons à la coopération de tout un chacun pour que nous nous donnions les mains afin de pallier à cela » conclut-il.

Pour finir, ce cadre du ministère de l’environnement et des eaux et forêt espère que d’ici 48 heures tout redeviendra à la normale.