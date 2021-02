Dans une interview exclusive accordée à notre rédaction, le ministre de l’environnement des eaux et forêts a donné des explications sur le défi climatique et la protection de l’environnement. Par ailleurs, Mohamed Oyé Guilavogui est revenu sur la transition écologique, les enjeux du réchauffement climatique et des orientations prises par les politiques publiques sur ce sujet.

Quel regard portez-vous en tant que ministre de tutelle sur la situation de la Guinée quant au défi climatique et de la protection de l’environnement ?

Nos préoccupations sont tellement grandes que je me demande par où il faut commencer, mais ce que je retiens, ce que l’Afrique subit. Nous ne sommes pas responsables de ce réchauffement climatique, mais il faut reconnaître quelques part que l’Afrique contribue à la perturbation, aux déséquilibres du climat, la désertification des sols et contribué au changement climatique. Mais étant conscient de ce fait, l’Afrique est assez placée dans la logique réelle de respecter les engagements de Paris. Parceque avant cette convention, avant cette conférence des parties, la préoccupation était mondiale à cause du rythme de réchauffement de notre planète. Alors donc des engagements avaient été pris par tous les États qui ont fait partie de cette conférence et c’était la COP21 qui se voulait dynamique. La COP était inscrit dans la dynamique de l’action directe. Ce qui fait que toutes les parties ont signé cette convention. Du côté guinéen, on s’était engagé pour une réduction sensible de pourcentage de nos émissions de gaz à effet de serre. Et également baisser la température d’ici 2030 à 13%. Donc ses engagements ont été pris. Et ses engagements vont à leur droite pour la réduction, l’adaptation, l’atténuation, la transparence, le transfert de technologie, le renforcement de nos capacités et le financement des projets. Voilà quelques part les engagements qui ont été pris par notre État la Guinée. Alors je ne sais pas par où il faut tenir, mais c’est une préoccupation internationale. Donc la Guinée continue à respecter dans sa contribution nationale à agir sur la nature pour pouvoir faire cette atténuation et l’adaptation.

Comment analyse-vous la prise en compte de la situation générale environnementale par les politiques publiques mises en œuvre en Guinée ?

Je vais bien comprendre. tous les pays avaient pris des engagements en se souciant du fait que les plus pollueurs devraient les accompagner. Mais très malheureusement c’est l’effet contraire que nous avons enregistré depuis la tenue des différentes COP. Alors sinon je peux vous dire qu’on s’est engagé drastiquement à la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais il y avait des engagements pris par les bailleurs de fonds de nous engager pour pouvoir respecter les engagements pris par nos États qui subissent le réchauffement climatique. Mais très malheureusement à chaque COP tous les États qui subissent particulièrement des États africains dénoncent la lenteur et la participation de l’accompagnement de ces pays responsables de cette production. Donc pour l’heure nous contentons seulement que de la contribution de nos États dans la réduction de nos engagements à partir de politique de réduction de ses effets de ce gaz à effet de serre. Donc pour l’heure la balle est dans le champ des pays développés et qui n’ont pas respecter leur engagement. Ce qui est regrettable ce que tous les ans nous participons à ses différentes COP. C’est le cris d’alarme partout et aimés par les pays en sous-développement qui n’ont jamais été écouté. Donc je me demande à quel moment nous allons sortir pour tout au moins respecter les engagements vis-à-vis de la communauté internationale.

Pouvez-vous nous préciser sur les politiques menées quant à la gestion de l’eau, de forêts et des Terre? Et quel mécanisme mettez-vous en place, lorsque l’on rencontre ce cas de figure sur le territoire pour que des réponses techniques soient accessibles et mises en œuvre ?

Cette question est bien précise. C’est pour vous donner le détail de notre contribution déterminer nationale en Guinée. Étant conscient du rythme de dégradation et de l’élévation de la température dans notre pays, nous n’avons pas attendu l’intervention de décideurs, de bailleurs de fonds. On s’est appuyé sur notre contribution déterminer nationale qui a été d’ailleurs apprécié par les Nations Unies. Et nous avons un peu pensé à la restauration de nos forêts qui sont complètement dégradées. Ce qui est source du tarissement de nos cours d’eaux. Et le chef de l’État il y a trois ans avait émis l’idée de travailler directement avec le ministère de la jeunesse pour résoudre quelques peu ce problème d’emploiyabilité de jeunes. Et donc on a donné l’idée qu’il était question que le ministère de l’environnement travaille avec le ministère de la jeunesse pour pouvoir procéder à un reboisement massif à l’intérieur du pays et sur l’ensemble du territoire. Et nous avons créé une compétition entre les préfectures. l’État a mis de gros moyens à la disposition du ministère de l’environnement. Nous avons pu reboiser plus de trois milles hectares sur l’ensemble du territoire national et essentiellement sur le berges de fleuves aussi sur les bassins pour protéger un peu nos cours d’eaux. Parce qu’on se rendu compte que ces cours d’eaux ne faisaient que tarir d’année en année. Ce qui ne sauvé pas du tout les barrages hydroélectriques. Et on vient à peine lancer l’un des plus gros barrage hydroélectriques en Guinée (Kaleta 500MK) il y a de cela deux ans. Et la première année déjà on a constaté la baisse du début de l’eau. Donc on se rendu compte que c’est l’intervention des hommes sur les forêts qui couvrent ces cours d’eaux qui sont complètement destinés par la population. Donc d’où l’intérêt de lancé la campagne de reboisement à l’intérieur du pays. Donc ça été une action très suivie en Guinée et la même politique continue. C’est pour vous dire que nous n’avons pas attendu l’intervention des pays développés pour pouvoir sauvé nos forêts et nos sols.

En considérant les zones aurifères artisanales de Mandiana, de Siguiri, kerouané et d’autres. Quelles dispositions prises pour une restauration des sols ou a tout le moins pour suivi environnementale poste extraction ?

C’est vrai que les miniers en Guinée contribuent beaucoup à la dégradation de nos sols. Étant conscient de cela dans le contenu de leur permis d’exploitation, l’État a bien précisé et insisté sur la restauration de ces sols si bien que dans leur programme d’intervention sur le terrain, les miniers ont mis un volet de reboisement dans leur programme d’intervention. Et très malheureusement, il faut le reconnaître que ce programme n’est pas bien suivi par les miniers. D’où chaque fois qu’on se rend là-bas, on se rend compte que les terrains sont dégradés complètement, et les volets qui sont chargés pour la restauration ne sont pas financés. Alors théoriquement dans leur budget vous voyez des montants colossaux qui sont réservés pour la restauration de ce sol. Mais une fois que l’année tourne, ils continuent à dégrader. Mais pour le cas spécifique de Siguiri et de Mandiana c’est encore plus grave. Parce que là ce n’est seulement les miniers qui détiennent des permis qui interviennent directement sur la nature. Mais aussi les pays tels que le Burkina Faso et la Mali qui viennent complètement s’investir sur le sol et qui dégradent sans aucune autorisation de l’État. Ce qui fait qu’il est très difficile de leur contrôler dans leur intervention sur le sol. Et la dégradation va à un rythme très inquiétant. Alors donc nous avons décidé, c’est vrai que ce n’est pas encore accepté que désormais qu’on inverse les choses. Au lieu que ce soit les miniers eux-mêmes qui mettent les fonds en place et les exécute sur le terrain sur le restauration du sol, désormais on aimerait bien que ce soit le ministère de l’environnement qui s’est sert de ses fonds et qui s’exécute sur le terrain est que ce soit les miniers qui contrôlent la restauration du sol. C’est pour inverser un peu les rôles. Mais je dois faire une communication en conseil des ministres pour que cette idée soit soutenue. Parce qu’il ne nous sert absolument rien pour inscrire des gros montants pour la restauration est que l’opération ne e fasse pas sur le terrain. Ce qui fait que si vous allez en Haute Guinée c’est un cris d’alarme, tout est complètement dégradé. Alors si on ne fait pas garde on risque ne plus avoir un sol pour les cultures. Et les forêts vont disparaitre complètement. Pourtant c’est bien précisé dans le contenu des permis qu’ils bénéficient de l’État, qu’ils ont l’obligation de leur restauré.

Mais il y a des normes, des mesures qui peuvent être prises. Est-ce que vous allez faire une communication au prêt du gouvernement pour que cela soit soutenue…?

Non, c’est pour inverser un peu leur rôle. Parce que déjà depuis plusieurs années, ils vont des inscriptions budgétaires dans leur programme d’extraction qui ne sont pas exécuté sur le terrain. Alors donc finalement nous voudrons que ce soit le ministère de l’environnement qui s’investisse sur la restauration de ses sols. Est que ce soit eux les miniers qui donnent l’argent et contrôlent.

Dans son discours d’adresse à la nation le 30 janvier dernier, le chef de l’État avait annoncé plusieurs réformes surtout sur le plan environnemental. Entre autres : « le lancement de programme de reboisement; la planification au niveau national de ramassage de déchets recyclables; la mise en place d’unité de production d’énergie propre.. dans les prochains jours, afin que les quatre propriétés définies soient réalisées rapidement, j’envisage de mettre en place une équipe restreinte hautement qualifiée et pluridisciplinaire. Elle sera chargée de coordonnée et impulser toutes les réformes annoncées ». Où en sommes-nous avec ces réformes et comment comptez-vous les mettre en œuvre avec l’assurance de les réaliser ?

Vous savez chaque année on cherche à adopter de politique pour vite intervernir sur le terrain. C’est l’idée du chef de l’État que nous souhaitenons et nous cherchons à les mettre en œuvre. Mais il faut reconnaître que ce n’est pas facile. C’est vrai que nos populations sont habituées à des choses, mais il faut le dire responsables de ce qui se passe sur le terrain. Et le chef de l’État étant conscient de se fait est obligé de s’adapter à tout moment, trouver des solutions je ne dirais pas hasardeuses, mais pour finalement pour protéger notre nature. Et l’environnement aujourd’hui est placé dans une préoccupation mondiale. On le sait faut-il que les États en prennent compte ? Mais dans la mesure des choses, il faut se mettre dans la logique actuelle de l’intervention de l’État. Mais encore une fois la politique actuelle du chef de l’État c’est de se mettre dans la logique de sauvegarde de notre nature. Et c’est une lutte qui est déclanchée par tout dans le monde. Peut-être l’unité qu’il va mettre en place niveau de la présidence va travailler directement avec l’environnement. Il ne saurait avoir deux politiques dans un même pays. Mais il faut retenir que les vielles habitudes se sont installées chez nous. Les gens ont la facilité en s’attaquant à nos brousses, par ce que le gagne est très facile. Le bois chez-nous on le rencontre partout. Pour votre information, nous sommes à 3 millions et quelques d’hectares de forêts. L’amant est là, à la portée de tout le monde. Toute la création de service de garde forestier guinéen qui n’existait pas avant, tout ça par l’initiative du chef de l’État en arrivant en 2011 a prouvé que la seule façon de lancer cette bataille pour la sauvegarde de la nature, il faut mettre les soldats de la nature en place. Et ça c’est une initiative dépui 2011. Et cette année vous vous rendez compte qu’avec sa nouvelle politique encore qu’il accorde beaucoup plus de place dans la sauvegarde de notre nature que d’autres choses. D’où l’intérêt de créer un service au niveau de la présidence pour pouvoir suivre les actions que mènent l’État. Donc il ne saurait avoir saffautage entre les interventions sur le terrain. Ça être la même politique. Et nous sommes prêts à l’accompagner. Donc le département environnement travaillera directement avec cette unité technique qui sera installé au niveau de la présidence

Il n’y a pas longtemps, les gardes forestiers étaient dans les rues pour protester contre le non-respect des engagements du gouvernement. Dites-nous comment le problème a été réglé?

Il faut reconnaître c’est des revendications. Depuis très longtemps, il n’ont pas bénéficier d’avancement en grade. Ils ont suivi des formations dans les centres, normalement ça devrait suivre. Mais cela ça n’a pas été. Est que cette année les autres corps ont bénéficié parlant de l’armée, la police, la gendarmerie, tous les autres corps paramilitaires ont bénéficié des grades. Mais eux ils se disent qu’est-ce que nous devenons ? Mais très malheureusement par manque d’information il n’y a pas eu de transparence. Si non nous on était conscient à la demande de l’État. On n’avait introduit le projet de décret d’avancement en grade au niveau du chef de l’État. Donc pour des grades supérieurs, Colonel, lieutenant colonel etc… maintenant tous les grades qui sont en dessous de capitaine par exemple lieutenant sont sous la discrétion du ministre de l’environnement. Donc les grades supérieurs c’est par décret. Donc le décret a été introduit et qui n’a pas été signé. Et c’est ce qu’ils ne savaient pas. Ça a été l’une des revendications. Et nous attendons incessament la signature de ce décret pour que moi je me permette de faire des avancements en grade par arrêté. Et deuxièmement, ils ont parlé de problème de ravitaillement, c’est vrai, ils vivent dans des conditions extrêmement difficile dans nos forêts. Depuis mon arrivé, je me suis lancé dans cette bataille pour avoir une inscription budgétaire pour le financement de ses danrées, ce qui fut obtenu. Cette année, ils bénéficieront de ces ravitaillement. Et autres choses, ils ont dû mal comprendre mon intervention lors de la sortie de la dernière promotion qui a bénéficié d’une formation auprès de la gendarmerie environnementale. Ils ont compris que désormais c’est la gendarmerie qui va faire leur travail, ça c’était une très mauvaise compréhension. Finalement ils se sont rendu compte qu’ils ont été trompé. Ils se sont transportés dans nos locaux ici pour présenter des excuses. Donc les choses se dans les normes. Nous avons quand même l’obligation de les accompagner et de les mettre dans des conditions optimales pour pouvoir sauvé nos forêts.