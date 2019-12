SENACIP 2019: le Reffecig sensibilise les élèves du lycée Sangoyah sur l’importance du vote

Le Réseau des filles et femmes de Guinée pour la citoyenneté (REFFECIG) en collaboration avec le ministère de La Citoyenneté et de l’unité nationale a organisé, ce samedi 21 de 2019, une conférence-débat au lycée Elhadj Boubacar Biro Diallo de Sangoyah sur le thème «sensibilisation des jeunes ayant l’âge de voter sur l’importance du vote» en prélude des élections législatives du 16 février 2020.

La coordinatrice du Refficig, Mme Kaba Fanta Dopavogui, a rappelé que cette sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix (Senacip) du 17 au 23 décembre 2019 pour «sensibiliser les jeunes ayant l’âge de voter sur l’importance du vote et d’accomplir leur devoir civique dans la paix et la quiétude».

«Les jeunes constituent de nos jours un vecteur essentiel de transmission de messages de paix et de solidarité au sein des familles et des communautés», a déclaré Mme Kaba.

Pour sa part, après avoir remercié l’ONG Reffecig pour le choix de son établissement pour cette campagne de sensibilisation, le proviseur du lycée Elhaj Boubacar Biro Diallo de Sangoyah a invité «les jeunes à connaître leurs droits et devoirs pour éviter le libertinage. L’enfant doit savoir que voter c’est un droit et un devoir civique pour tout citoyen âgé de 18 ans et plus», a fait savoir le proviseur Mory Condé.

Et Le ministre de la Citoyenneté et de l’unité nationale, Mamadou Taran Diallo d’ajouter en invitant les élèves à voter en fonction du programme du candidat.

«Quand vous allez voter , votez en fonction du programme du candidat et choisissez celui qui va diriger votre commune, député à l’Assemblée nationale et président de la République. Le seul jour où la voix d’un citoyen compte pour tous ceux qui cherchent le pouvoir c’est le jour du vote. Toutes les campagnes que vous voyez c’est pour attirer vos votes qui vont déterminer qui est le gagnant. Ne vous privez pas de ce vote. Votez en toute conscience et en toute responsabilité», a conseillé le ministre.