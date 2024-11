Accusé de recruter d’anciens rebelles libériens pour le compte de l’ancien président Alpha Condé afin de déstabiliser la Guinée, Ibrahima Kalil Sherif a été arrêté par les autorités libériennes. shérif est-il Guinéen, comme le prétendent certaines informations ? De quoi est-il réellement accusé ? a-t-il été extradé vers la guinée ? où en est la procédure judiciaire ? Son avocat, Me Kabineh Ja’neh, s’est confié à Guinee360.com. Interview!

Guinee360.com : Vous êtes l’avocat de M. Ibrahima Kalil Sherif, un citoyen guinéen arrêté au Libéria. Pourriez-vous fournir plus de détails sur les circonstances de l’arrestation de votre client ? où et comment cela s’est-il passé ?

Kabineh Ja’neh : Je suis un avocat libérien, conseiller juridique Kabineh Muhammad Ja’neh. Je représente les intérêts légaux de Khalil Sherif. Je ne peux pas me prononcer sur la nationalité de mon client à ce stade. On m’a informé qu’il est né au Libéria et qu’il s’est rendu en République de Guinée en raison du conflit civil violent au Libéria.

Quelles sont les raisons exactes de son arrestation ?

Selon les procureurs libériens, M. Sherif tentait de recruter d’anciens combattants pour mener une insurrection en République de Guinée. Depuis l’arrestation jusqu’à notre dernière visite à la prison centrale de Monrovia fin octobre, ni les procureurs ni les officiers de police ou de sécurité ne nous ont présenté, à nous, les avocats de M. Sherif, aucune preuve concrète de quelque nature que ce soit (armes, grenades, etc.) pour justifier son arrestation.

Des médias libériens ont rapporté que votre client aurait été impliqué dans le recrutement d’anciens combattants libériens au nom de l’ancien président guinéen Alpha condé, dans le but de déstabiliser la Guinée. Quelle est votre réponse à ces allégations ?

Depuis que le domicile de M. Sherif a été perquisitionné et qu’il a été arrêté, les procureurs d’état n’ont présenté à la cour aucune preuve de l’implication de M. Sherif dans ces graves actes de mercenariat, comme allégué par les procureurs libériens.

Des preuves concrètes ont-elles été présentées pour justifier les accusations portées contre votre client ?

Pas une seule preuve n’a été présentée ni à nous, ni au tribunal libérien chargé de cette affaire. C’est précisément pourquoi le juge de la Cour pénale “A” a ordonné aux procureurs de présenter M. Sherif devant le tribunal. Mais ils ont défié la Cour et ont jusqu’à présent refusé de produire M. Sherif. Je n’ai jamais vu un tel comportement au Libéria, où des procureurs défient ouvertement un ordre du tribunal.

Quel est l’état actuel du processus judiciaire concernant votre client au Libéria ?

Nous avons comparu devant le tribunal il y a une semaine, comme le juge l’avait ordonné, pour que les procureurs présentent M. Sherif. Ils n’ont pas respecté cette ordonnance et ne l’ont pas présenté devant le tribunal. Étrangement, le juge leur a accordé 72 heures supplémentaires pour présenter M. Sherif devant le tribunal. Cette prolongation de 72 heures se termine aujourd’hui, mardi 19 novembre 2024. Nous devons comparaître au tribunal demain, mercredi 20 novembre 2024, dans l’après-midi. Nous attendons avec impatience l’issue de l’audience de demain.

Savez-vous ce qui est arrivé à votre client?

Mon client a été extrait de la prison centrale de Monrovia dimanche matin entre 3 h et 4 h par des agents de sécurité du gouvernement libérien. Nous avons été informés de manière fiable que lors de son extraction illégale de la prison centrale de Monrovia, M. Sherif a été brutalement agressé et maîtrisé. Depuis ce jour, aucun membre de l’équipe juridique de M. Sherif ni aucun membre de sa famille n’a vu M. Sherif. Aucune procédure légale, ni processus d’extradition légal, n’a été suivi par le gouvernement libérien.