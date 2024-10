Le défenseur guinéen Saidou Sow s’est exprimé sur les deux récentes victoires du Syli national lors d’une double confrontation face à l’Éthiopie. L’international guinéen, qui évolue à Strasbourg, a également évoqué le cas de son coéquipier Sehrou Guirassy, l’attaquant guinéen sociétaire de Dortmund qui est l’un des favoris pour le Ballon d’Or africain.

“Les deux victoires nous font du bien. Notre objectif, c’est la qualification pour la Coupe d’Afrique. Il nous reste encore deux matches, et on sera heureux plus tard”, a-t-il confié au micro de TV5 Monde.

Il a également salué l’entente au sein de l’équipe nationale guinéenne : “Tout se passe bien. Nous avons assez de grands joueurs qui ont de l’impact et qui partagent leur expérience avec nous, les jeunes.”

À propos de Sehrou Guirassy, cité parmi les favoris pour le Ballon d’Or africain, Saidou Sow estime qu’il n’y a pas de débat. “Vu ce qu’il fait aujourd’hui, le Ballon d’Or est direct”, a-t-il tranché.