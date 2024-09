Durant de longs mois, la Représentation nationale a sillonné nos régions, préfectures et sous-préfectures, écouté les experts, en vue de comprendre les attentes et les règles d’écriture d’une Constitution qui ressemble et rassemble les Guinéens.

Après la présentation de l’avant-projet de la nouvelle Constitution en fin juillet, l’heure est à la mobilisation collective pour rendre ce texte accessible et compréhensible à tous.

Pour cela, nous ne manquons pas de force pour ce que j’estime être juste. La nouvelle Constitution sera bien plus qu’une juxtaposition d’articles, c’est l’expression de notre désir commun de refonder la société, de donner plus de libertés, plus de droits aux citoyens. Avec son adoption par référendum, elle sera le garant de la dignité, de l’égalité et de la justice entre les Guinéens.

C’est pourquoi, depuis quelques jours, j’explique la pensée, l’esprit et le texte dans les médias français, pour permettre à nos compatriotes de mieux comprendre et les inciter à apporter leurs contributions sur la plateforme dédiée.

Une Constitution est faite pour la Nation et non pour une entité quelconque. Cette volonté de s’adresser aux Guinéens de l’intérieur et de l’extérieur, m’a conduit jusque-là à prendre la parole sur France 24, Rfi, Africa 24, Jeune Afrique et d’autres médias dans les prochains jours.

La nouvelle Constitution permettra d’insuffler à chaque citoyen le pouvoir de l’action parce que désormais, avec le droit de pétition entre autres, la voix de chacun compte. Sa compréhension va éclairer les opinions et faire que chacun puisse défendre ses droits et respecter ceux des autres.

C’est à travers cette compréhension que nous devenons des citoyens éclairés, capables de défendre les intérêts de la République.