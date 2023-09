Dans son intervention dans l’émission les GG sur Espace Fm, ce jeudi 21 septembre 2023, l’ancien coordinateur de la cellule de communication de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) s’est prononcé sur la question qui oppose Cellou Dalein Diallo et Ousmane Gaoual Concernant l’avenir du parti.

Alpha Bacar Bah apporte son soutien à Ousmane Gaoual et estime que l’alternance doit être instaurée au sein des partis politiques. «Depuis 1990, nous avons des partis politiques comme RPG, UFR, tous ses grands partis nous n’avons que les présidents fondateurs qui sont presque les propriétaires des partis. Les partis sont identifiables à leur nom. Je suis d’accord avec le débat, le reste ne m’intéresse pas», a-t-il déclaré.

Sur la question de l’alternance au sein de l’UFDG, l’actuel directeur général adjoint de l’Agence Nationale des Rénovations Urbaines au Ministère de l’Urbanisme (ANRU) du Ministère de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire tranche : «Aujourd’hui, s’il y a un congrès au sein de l’UFDG eu égard au contexte actuel, Cellou Dalein peut le remporter. Le fonctionnement de l’UFDG depuis mars jusqu’à maintenant, je n’en parle pas et ça ne m’intéresse pas trop parce que je n’en suis pas un membre actif. Ce qui se passe entre Gaoual et Cellou ça concerne les militants, les responsables et ceux qui font partie de l’UFDG.»

Concernant sa nomination, Alpha Bacar soutient qu’il ne le doit qu’au Président de la transition. Il rejette toute question de parrainage par rapport à sa nomination «J’ai rencontré le Colonel Doumbouya avant Ousmane Gaoual Diallo. C’est vrai que quand il est arrivé au Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, il a poussé à la nomination de beaucoup de jeunes cadres sans se soucier de ton opinion et je lui félicite pour ça» précise t-il