Le président de l’UFDG, Cellou Dalein Diallo, a réagi avec émotion à la tragédie survenue mercredi 20 août à Manéah, dans la préfecture de Coyah, où un glissement de terrain a causé plusieurs pertes en vies humaines et endeuillé de nombreuses familles.

Dans son message, l’ancien Premier ministre a adressé ses pensées aux victimes et exprimé sa solidarité aux blessés ainsi qu’aux sinistrés. “Je salue le courage et le dévouement des services de secours mobilisés sans relâche dans cette course contre la montre pour sauver des vies et apporter assistance aux rescapés”, a-t-il écrit sur ses canaux officiels, insistant sur la nécessité de repenser le système d’urbanisation en Guinée.

“Cette tragédie nous rappelle aussi la nécessité et l’urgence d’une réflexion collective sur la prévention des risques liés à l’urbanisation anarchique et à la fragilité de certaines zones d’habitation, afin d’éviter que de tels drames ne se reproduisent”, a-t-il conclu.