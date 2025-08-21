Dans un communiqué publié ce jeudi 21 août 2025, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a annoncé le report de son assemblée générale hebdomadaire initialement prévue ce samedi. Cette décision fait suite au drame survenu à Manéah, dans la préfecture de Coyah, ayant causé la mort de plusieurs citoyens et des dégâts matériels.

La direction nationale du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo justifie ce report par respect et solidarité envers les victimes.

« Dans ces moments difficiles, l’UFDG appelle l’ensemble de ses responsables, militants et sympathisants du Grand Conakry à se mobiliser massivement », peut-on lire dans le communiqué, qui précise qu’une réunion de coordination est organisée à cet effet le vendredi 22 août 2025 à 15h30 à Manéah.

“Cette rencontre vise à planifier et organiser l’aide ainsi que le réconfort à apporter aux familles touchées par ce drame”, précise le parti.

« L’UFDG réaffirme son engagement indéfectible aux côtés des populations sinistrées et mobilise toutes ses forces pour leur apporter assistance, compassion et réconfort », poursuit le communiqué.

Par ailleurs, le parti a présenté ses condoléances aux familles endeuillées, soulignant que l’UFDG se positionne, plus que jamais, comme une force de solidarité, d’unité et de rassemblement au service du peuple de Guinée.