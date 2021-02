Les travaux de réparation de la route Labé-Tougué ont débuté depuis quelques semaines. C’est le Fond d’entretien routier (FER) qui finance les travaux à plus de 10 milliards francs guinéens. Le délai d’exécution est de quatre mois.

Saidou Pita Diallo, Directeur régional des Travaux publics, donne des détails : « Nous sommes en activité avec une entreprise de la place qui a l’habitude de faire les travaux. Ils sont actuellement sur le reprofilage. Le délai d’exécution est de quatre mois. C’est un financement du Fonds d’entretien routier. Le montant déboursé c’est dans l’ordre de 11 à 12 milliards de nos francs. »

Mais l’entreprise adjudicative rencontre des difficultés liées au manque de terre et d’eau pour le terrassement, ajoute le directeur régional des Travaux publics : « Actuellement, le souci que les travailleurs rencontrent est lié au manque d’eau car les marigots tarissent et le terrassement ne peut pas se faire sans eau. Il faut arroser et impacter.»

Sur instruction du département de tutelle, la Direction régionale des Travaux publics est en train d’explorer d’autres routes en vue de leur réparation.

« La nouvelle ministre nous a instruits de faire des relevés de dégradation sur toutes les routes qui sont en très mauvais état susceptibles de couper. Pas plus tard que le week-end dernier nous étions sur la route Labé-Mali. On a fait les relevés de dégradation. Nous sommes en train de traiter les données et il se peut qu’à partir de ce week-end nous partions à Sita-Thiaghel Bory-Komba pour relever la dégradation sur cette route qui peut couper la circulation en saison hivernale », explique Saidou Pita Diallo.

Tiguidanké Diallo, correspondante guinne360 à Labé