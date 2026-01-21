Dans un communiqué publié ce mercredi 21 janvier 2026, la Haute autorité de la communication (HAC) a annoncé la suspension du site d’informations Koumamedia en Guinée. L’organe de régulation reproche au média en ligne la diffusion de fausses informations.

Dans le document consulté par Guinee360, la HAC précise que le site, récemment créé à l’étranger, a publié “une série de fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public et de saper l’unité nationale en Guinée”.

Face à ces faits, la Haute Autorité de la Communication, après en avoir délibéré lors de sa séance plénière extraordinaire tenue ce mercredi, a décidé, à l’article 1er de sa décision, de l’interdiction du site [www.koumamedia.com](http://www.koumamedia.com) sur le territoire guinéen.

Cette décision, indique l’institution, est fondée sur les dispositions des articles 2 et 52 de la loi organique L/2020/0010/AN de juillet 2020 portant attributions, composition, organisation et fonctionnement de la HAC, ainsi que sur celles des articles 10, 50 et 53 de la loi organique de 2010 portant liberté de la presse.

Par ailleurs, la HAC invite les services compétents à veiller à l’application de la présente décision.