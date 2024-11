Suite à la défaite du Syli National face à la Tanzanie le mardi 19 novembre 2024, au compte de la dernière journée des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, l’international guinéen Sehrou Guirassy s’est exprimé.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, l’attaquant guinéen de Dortmund a fait savoir que la déception “est immense” après l’élimination de l’équipe nationale guinéenne. Pour lui, ne pas voir la Guinée se qualifier à la CAN 2025 au Maroc est une douleur pour tous les fans de football. “Nous sommes, nous les joueurs, les premiers responsables. Je tiens personnellement à m’excuser auprès du peuple guinéen. Nous avons failli à notre mission. Nous avons tout donné sur le terrain, mais parfois, les obstacles sont plus grands que nos efforts. Jouer tous nos matchs de qualification à l’extérieur, par exemple, a été un véritable handicap, une épreuve injuste pour notre équipe et nos supporters », a-t-il affirmé.

Sehrou Guirassy remercie les supporters du Syli national pour leur soutien sans faille et insiste sur la nécessité d’une meilleure organisation du football guinéen. « Cette situation doit nous interpeller : le football guinéen mérite une organisation équitable et des conditions de jeu qui respectent les efforts des joueurs et des supporters. L’organisation et la gestion de notre football doivent être à la hauteur du talent et de la passion de notre peuple.»

L’attaquant a mis l’occasion à profit pour envoyer un message d’espoir aux amoureux du cuir rond en Guinée et à ses coéquipiers. « Ce n’est pas la fin de notre histoire. C’est une étape. Nous allons travailler, nous relever et nous battre pour revenir plus forts. La Guinée mérite d’être au sommet », a-t-il conclu.