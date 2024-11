Sur initiative de la Maison de la Démocratie et des Droits de l’Homme (MD2H), en partenariat avec l’organisation canadienne Carrefour International, des professionnels de santé ont bénéficié, pendant deux jours, d’une formation axée sur la promotion de l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive. La formation, qui s’est tenue à Conakry, a réuni 15 prestataires de santé issus de diverses structures sanitaires du pays.

Cette formation vise en collaboration avec ses partenaires, vise à offrir un cadre propice à l’amélioration des services de santé sexuelle et reproductive en Guinée. « Nous avons organisé cette formation pour renforcer la capacité des prestataires de santé sur les questions de santé sexuelle et reproductive, en mettant un accent particulier sur les services destinés aux jeunes filles et adolescentes. Après cette formation, nous avons pour projet d’organiser des activités de sensibilisation auprès des jeunes filles au niveau communautaire, pour échanger sur les questions de sexualité, de planification familiale, et distribuer des serviettes hygiéniques afin qu’elles puissent s’en approprier et les utiliser correctement. L’objectif de cette formation est avant tout de renforcer les compétences des professionnels de santé, afin qu’ils puissent adapter leur manière de communiquer et leur comportement envers les jeunes filles qui viennent demander des services de santé sexuelle et reproductive. Nous avons constaté que, bien que ces professionnels soient compétents dans la fourniture de services de santé sexuelle et reproductive, il existe des réticences et des discriminations à l’égard des jeunes filles, ce qui peut constituer un frein à l’accès aux soins », a expliqué Oumou Hawa Diallo, coordinatrice du projet.

L’animateur de la formation, Dr Sidibe Moussa, spécialiste en santé sexuelle et reproductive, a souligné les enjeux de la thématique abordée. « La santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescentes est aujourd’hui un sujet primordial à l’échelle mondiale, compte tenu des nombreuses problématiques telles que les viols, les avortements clandestins, les grossesses non désirées, et les violences basées sur le genre. Cette formation constitue une excellente opportunité pour les prestataires d’acquérir des connaissances fondamentales sur ces différentes problématiques et de s’impliquer davantage dans la sensibilisation des jeunes filles et adolescents. Les modules abordés incluent l’éducation complète à la sexualité, la communication sur les services de santé pour les adolescents, les questions liées au VIH et aux infections sexuellement transmissibles, l’hygiène menstruelle, ainsi que l’avortement sécurisé, parmi d’autres thèmes essentiels. »

Parmi les bénéficiaires, Madame Nathalie Doré, sage-femme au CMC Les Flamboyants, exprime l’impact de cette formation sur son travail. « Désormais, nous serons mieux préparées pour écouter les jeunes filles et être à leur disposition, quelles que soient leurs préoccupations. Lorsque des jeunes filles se présenteront avec des problèmes, nous saurons les orienter vers les services appropriés qui pourront les aider. Cette approche peut véritablement améliorer la vie des jeunes filles, car elle leur permettra d’éviter des grossesses non désirées et de prendre des décisions éclairées quant au moment de fonder une famille. »